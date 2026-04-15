Estudiantes dio vuelta la página y ya le apunta a la Gloria, por el Apertura

Luego de recibir por Copa Libertadores a Cusco FC, el conjunto de Alexander Medina vuelve a poner el foco en el campeonato argentino, donde buscará este sábado terminar de abrochar la clasificación a playoff en Córdoba.

Pese a no tener copa la próxima semana, el DT albirrojo optaría por una formación alternativa para el choque por la fecha 14 en el estadio Presidente Perón de Alta Córdoba.

Antes de emprender el viaje a tierras cordobesas, el León trabajará en City Bell, donde el Cacique empezará a diagramar los once para ir en busca del boleto a la próxima fase del torneo en donde el Pincha es el defensor del título.

Con el buen nivel mostrado ante Unión de algunos futbolistas, es probable que el DT opte por poner desde el inicio a nombres como el de Núñez, Pereyra, Aguirre y Gaich, buscando preservar a aquellos jugadores que llevan muchos minutos con la camiseta albirroja en este semestre. Sin embargo, no habría que descartar la presencia de algún que otro titular, algo que dependerá mucho de la charla que el conductor pincharrata tenga con cada uno de los futbolistas cuando el León regrese a los trabajos.

ÁRBITRAJE CONFIRMADO

Hernán Mastrángelo será el encargado de impartir justicia el sábado por la tarde en la Docta. Por su parte, el colegiado estará acompañado por Diego Ceballos desde el VAR. Además, Raineri y Pumetti serán los líneas. Mientras que el cuarto árbitro será Benítez.