Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Furia sin filtro: fuertes ataques al Papa y a Meloni

Furia sin filtro: fuertes ataques al Papa y a Meloni

Archivo

15 de Abril de 2026 | 05:46
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica con duras críticas al papa León XIV y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Visiblemente irritado, acusó al Pontífice de “no entender” el conflicto con Irán y de opinar sin conocimiento, redoblando ataques previos en los que lo tildó de débil.

Pero no se detuvo allí. También cargó contra Meloni, a quien cuestionó por su postura frente a la crisis internacional. Según Trump, Italia pretende desentenderse mientras depende de Estados Unidos en temas clave como la seguridad energética y la OTAN. El mandatario incluso insinuó que la líder italiana ya no es la misma y lanzó advertencias sobre el futuro del país.

En medio de tensiones globales, sus palabras volvieron a generar ruido y dejaron en evidencia un clima cada vez más áspero en la política internacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Trump está loco?: su salud mental, bajo la lupa
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

Misión cumplida: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco y está invicto en la Copa Libertadores

VIDEO. "Explosión" en una escuela de City Bell: experimento fallido, menores heridos y edificio evacuado

El Pata Pereyra estará al frente del banco de suplentes de Gimnasia frente a Estudiantes de Río Cuarto

A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...

Décimos mes consecutivo en alza: la inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
+ Leidas

Desestiman denuncia penal por el hotel de 51 y 9

Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para

VIDEO. ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio

Los números de la suerte del miércoles 15 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

VIDEO. Estudiantes y un ajustado triunfo en UNO para sumar en la Copa Libertadores

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Gimnasia busca llegar a un acuerdo con Julio Vaccari: qué falta para que firme

Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
Últimas noticias de El Mundo

¿Trump está loco?: su salud mental, bajo la lupa

El pontífice respondió sin miedo ante las agresiones

El diálogo entre EE UU e Irán, en suspenso

Quiénes son “los novios de Felipe”: las fuertes revelaciones del libro que agita a España
Información General
Derrame de Magdalena Shell apeló el rechazo judicial al acuerdo con el municipio
Cáncer de colon: los nacidos en los 90 tienen un riesgo cinco veces mayor
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones
Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas
Crece la informalidad: el 43% de los trabajadores está en negro
Policiales
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
“Diego fue asesinado”: reproches y tensión en el comienzo del juicio
La nena que fue golpeada se recupera y su familia lanzó una fuerte acusación
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata
Lluvia de balas contra una casa en Punta Lara
Deportes
VIDEO. Estudiantes y un ajustado triunfo en UNO para sumar en la Copa Libertadores
VIDEO. Misión cumplida para la meta de clasificar pronto
VIDEO. Medina: “Me voy conforme, pero hay cosas por mejorar”
Farías hizo su primer gol en el certamen, y Palacios sigue dulce en la Copa
Piovi fue amonestado y quedó en la cuerda floja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla