Furia sin filtro: fuertes ataques al Papa y a Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica con duras críticas al papa León XIV y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Visiblemente irritado, acusó al Pontífice de “no entender” el conflicto con Irán y de opinar sin conocimiento, redoblando ataques previos en los que lo tildó de débil.

Pero no se detuvo allí. También cargó contra Meloni, a quien cuestionó por su postura frente a la crisis internacional. Según Trump, Italia pretende desentenderse mientras depende de Estados Unidos en temas clave como la seguridad energética y la OTAN. El mandatario incluso insinuó que la líder italiana ya no es la misma y lanzó advertencias sobre el futuro del país.

En medio de tensiones globales, sus palabras volvieron a generar ruido y dejaron en evidencia un clima cada vez más áspero en la política internacional.