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El Mundo |TENSIÓN GLOBAL EN CADENA

Desde ropa a crayones: el crudo alto pega en los precios

La guerra con Irán encarece insumos clave: las fibras sintéticas subieron hasta 48% y ya hay incrementos en calzado, juguetes y productos médicos en todo el mundo

Desde ropa a crayones: el crudo alto pega en los precios

Muñecos de felpa en un comercio de Nueva York / Archivo AP

23 de Abril de 2026 | 01:50
Edición impresa

La guerra en Irán no solo sacude los mercados energéticos: también amenaza con encarecer una enorme variedad de productos cotidianos, desde ropa y calzado hasta juguetes, cosméticos y crayones. Aunque el impacto más visible hasta ahora ha sido el aumento del precio de los combustibles, especialistas advierten que las consecuencias van mucho más allá y comienzan a filtrarse en toda la economía global.

El motivo es claro: el petróleo no solo sirve para mover autos o aviones, también es la base de miles de materiales esenciales. De él se derivan los petroquímicos que permiten fabricar plásticos, fibras sintéticas como el poliéster, adhesivos, lubricantes y una larga lista de insumos presentes en más de 6.000 productos de consumo.

Entre ellos figuran teclados, lápices labiales, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto, detergentes, chicles, zapatos, crayones, cremas de afeitar, almohadas, cinta adhesiva o, incluso, dentaduras postizas.

PRIMERAS SEÑALES DE IMPACTO

Las primeras señales ya se sienten en la industria. Empresas como la estadounidense Aleni Brands, dedicada a juguetes, reportaron subas de entre el 10% y el 15% en el costo de materiales provenientes de Asia apenas semanas después del inicio del conflicto.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, afirmó su director ejecutivo, Ricardo Venegas. Sus productos, como muchos juguetes blandos, están hechos con poliéster y acrílico, ambos derivados del crudo.

Algo similar ocurre en el sector textil. El precio del poliéster, clave para la confección de prendas, pasó de unos 90 centavos a 1,33 dólares (casi un 48 %) por kilogramo, lo que implica que fabricar cada prenda cuesta entre 10 y 15 centavos más.

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Aunque pueda parecer una cifra menor, en producciones masivas representa millones de dólares adicionales. En una camisa, por ejemplo, los materiales explican entre el 27% y el 30% del costo total, mientras que la mano de obra representa entre el 10% y el 30%, según especialistas de la industria.

El problema se agrava por las tensiones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial y grandes volúmenes de gas natural licuado. Las interrupciones en el suministro elevan los costos de transporte, generan demoras y afectan el flujo de materias primas.

COMPONENTES PETROQUÍMICOS

Esto impacta directamente en industrias que dependen de componentes petroquímicos, como el calzado, donde hasta el 70% de los materiales puede derivar del petróleo.

Un informe del sector estima que, entre materiales, energía y transporte, los precios de los zapatos podrían subir entre un 1,5% y un 3% en los próximos meses. Pero el efecto no se limita a productos de consumo masivo. También alcanza a artículos médicos: empresas como Gentell anticipan aumentos de hasta el 15% en vendas y apósitos, ya que sus adhesivos dependen de compuestos derivados del petróleo. “Si se incluye la energía para la producción y los materiales, nuestros costos están aumentando un 20%”, explicó su director ejecutivo, David Navazio.

Ante este escenario, algunas compañías buscan anticiparse. Es el caso de Rinseroo, que triplicó sus pedidos de mangueras fabricadas con cloruro de polivinilo (PVC) tras recibir la advertencia de que los precios subirían un 30% en pocas semanas. “Queremos mantenernos en ese punto ideal en el que la gente quiera seguir comprándonos y sienta que está obteniendo un buen valor”, señaló su fundadora, Lisa Lane.

PRESIÓN EN CADENA DE COSTOS

Los expertos subrayan que, aunque el 85% del petróleo se usa como combustible, el resto alimenta esta vasta red de productos. Si el crudo se mantiene por encima de los 90 dólares por barril, las presiones de costos se acelerarán en toda la cadena. Y aunque el conflicto termine, la historia reciente no es alentadora. “He visto bajar los costos de transporte, pero nunca he visto bajar los precios de la materia prima”, advirtió Navazio. Así, una guerra lejana podría sentirse durante mucho tiempo en el precio de objetos tan simples como una camiseta… o una caja de crayones.

 

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