Lanús volvió a ganar por la Copa en su Fortaleza

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Lanús derrotó a Liga de Quito de Ecuador por 1 a 0 en un encuentro en el que fue ampliamente superior y que disputaron anoche en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.
De todos modos, pese a ser dominador, el único gol del partido fue convertido por el mediocampista Agustín Cardozo, a los 28 minutos de la segunda mitad.
El triunfo deja al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el segundo lugar del grupo con seis unidades, mientras que la visita encabeza la zona con la misma cantidad de puntos, pero mayor diferencia de gol, a la espera que hoy jueguen Mirasso-Always Ready.
En la próxima fecha, el “Granate” deberá visitar la altura del Always Ready boliviano, el martes 5 de mayo a las 21:30, mientras que el conjunto ecuatoriano jugará como visitante con Mirassol de Brasil, el jueves 7 a partir de las 19:00.
El Grana se hizo fuerte en sus dos partidos de local pero no logró una diferencia de gol ante posible desempate.
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