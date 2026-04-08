Una "huella de dinosaurio" en Tolosa

No se trata del descubrimiento de una "huella de dinosaurio", pero sí de una ironía vecinal para visibilizar el profundo pozo que se formó en plena calzada vehicular en 16 entre 527 y 528 de la localidad de Tolosa, en La Plata.

"Primero era eran simples baches, pero de a poco, con el correr del tiempo, el paso de los vehículos y la falta de obras se volvió en una tremenda rotura", describieron frentistas de esa cuadra. "Ahora parece la huella de un dinosaurio y la calle está intransitable", lamentaron.

"Es una calle importante para nosotros porque la usamos a diario para desplazarnos por el barrio, para ir al trabajo, a hacer mandados", explicaron. En ese marco, solicitaron que las autoridades pongan cartas en el asunto.