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Una "huella de dinosaurio" en Tolosa

Una "huella de dinosaurio" en Tolosa
8 de Abril de 2026 | 12:42

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No se trata del descubrimiento de una "huella de dinosaurio", pero sí de una ironía vecinal para visibilizar el profundo pozo que se formó en plena calzada vehicular en 16 entre 527 y 528 de la localidad de Tolosa, en La Plata.

"Primero era eran simples baches, pero de a poco, con el correr del tiempo, el paso de los vehículos y la falta de obras se volvió en una tremenda rotura", describieron frentistas de esa cuadra. "Ahora parece la huella de un dinosaurio y la calle está intransitable", lamentaron.

"Es una calle importante para nosotros porque la usamos a diario para desplazarnos por el barrio, para ir al trabajo, a hacer mandados", explicaron. En ese marco, solicitaron que las autoridades pongan cartas en el asunto. 

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