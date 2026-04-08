El primer equipo de Estudiantes de La Plata tendrá este miércoles su estreno en la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, cuando visite a Independiente Medellín desde las 21.00, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará comenzar su camino en el certamen continental con un resultado positivo fuera de casa, en un escenario siempre complejo como el colombiano.

Sin embargo, la previa del partido no fue del todo tranquila para el Pincha. Durante la mañana, Guido Carrillo amaneció con una línea de fiebre —en principio, producto de una supuesta intoxicación— y su presencia en el debut copero quedó en duda. Caso similar ocurre con Leandro González Pirez.

Por el momento, el delantero será evaluado a lo largo de la tarde para determinar si puede estar desde el arranque o al menos integrar el banco de suplentes. Ante este panorama, todo indica que Farías se perfila para meterse en el equipo titular, incluso si Carrillo logra recuperarse a tiempo.

Así, Estudiantes afronta su debut en la Libertadores con una incógnita en ataque, en busca de dar el primer paso con firmeza en el plano internacional.