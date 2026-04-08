Vence la segunda cuota de la Patente: cómo conseguir un 10% de descuento

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Mañana jueves vence el plazo para abonar con descuento la cuota dos de la patente con una bonificación del 10% para quienes estén al día y paguen en término, con cualquier medio de pago que elijan, según informaron desde ARBA.
Cabe recordar que este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto Automotor, que combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehículos con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, lo que brinda mayor previsibilidad financiera a los contribuyentes.
Para realizar el pago, se puede ingresar a la web de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos. También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.
Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de la boleta.
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