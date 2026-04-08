Gimnasia y una parada clave en Banfield para levantar cabeza: más de 300 policías, cómo llegar y accesos

En medio de la turbulencia tras la salida de Fernando Zaniratto de la dirección técnica, Gimnasia tendrá mañana la oportundidad de avanzar en la Copa Argentina y mejorar la performance que mostró en las últimas semanas. Enfrente estará Camioneros y para la cita, que será en el estado "Florencio Sola" de Banfield a las 21 horas, el Ministerio de Seguridad de la Provincia ya dispuso todos los detalles del operativo.

La cartera ministerial informó que el encuentro contará con alrededor de 300 efectivos policiales, 70 agentes de seguridad privada, 45 empleados de Utedyc, 03 ambulancias, y personal de Defensa Civil.

El partido tendrá la presencia de ambos públicos en el estadio y se recomienda llegar temprano e ingresar inmediatamente al estadio. En este sentido, se indicó que ña apertura de puertas será a las 19.00 horas.

El APreViDe recomendó concurrir con tiempo al evento para un ingreso fluido y seguro, con entrada física y DNI para los controles en los ingresos. Se efectivizará el ejercicio del derecho de admisión con el uso de los teléfonos inteligentes.

Ingreso de los hinchas

El público del Lobo se ubicará en la tribuna “Osvaldo Fani” y Tribuna “Eliseo Mouriño” con acceso por la intersección de las calles Peña y Lugano, Puertas N° 7 y 8. Se recomienda acceder al estadio desde la ciudad de La Plata Av. 122 y diagonal 74, subida Autopista Bs.As. – La Plata, bajar en Sarandí, tomar por Av. Nicaragua continuar por Av. Madariaga hasta Crisólogo Larralde, seguir por Coronel Linch hasta calle Roma, Granaderos, Cochabamba hasta Arenales y esta hacia el estadio.

La parcialidad de CAMIONEROS se ubicará en la tribuna popular “Valentín Suárez” por la calle Gallo y Arenales. Se recomienda que arriben al estadio desde Predio Camioneros de Camino Cintura 6400 de Esteban Echeverría, seguir por Ruta N°4 (Cam. Cintura), luego cruce de Lomas, Juan XXIII, Cam. Negro, Larroque hasta Hipólito Yrigoyen, tomar Uriarte, hasta Alsina y Gallo al estadio.

A tener en cuenta

APreViDe advierte que no está permitido el ingreso de simpatizantes al campo de juego bajo ninguna circunstancia, tampoco el uso de elementos pirotécnicos (bengalas de luz, bengalas de humo y demás) y en caso de constatarse estas infracciones se aplicará las sanciones correspondientes y se dará inmediata intervención a la justicia.

Por último, en atención a la información aportada por el organizador del evento futbolístico sobre la venta de entradas, los menores de 11 años inclusive pagarán entrada Menor, en el caso de no existir ticket menor deberán adquirir entrada general. Para el sector de plateas, los menores de 3 años inclusive no abonarán entrada, los mayores de esa edad deberán abonar su asiento.