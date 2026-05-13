Se “patinaron” los fondos para un viaje de egresados

Los padres de unos treinta y ocho alumnos de una institución educativa de la ciudad bonaerense de Bragado denunciaron que una preceptora se “patinó” 50 mil dólares que los adolescentes habían juntado haciendo rifas y vendiendo tortas, entre otros alimentos, para realizar un viaje a El Bolsón.

Según información de los medios locales, la mujer trabajaba desde hacía más de 15 años en la Escuela Técnica N°1, estaba a cargo de administrar los fondos y confesó ante las autoridades escolares que se “patinó la plata” cuando fueron a confrontarla a su domicilio.

El viaje debía realizarse entre octubre y noviembre del año pasado, luego de que las familias pagaron cuotas mensuales de casi un millón de pesos por alumno, a la vez que trabajaron durante más de un año junto a los alumnos vendiendo, comida y realizando eventos para poder cubrir los gastos.

En tanto, trascendió que, para ocultar el desvío de los fondos, la mujer habría utilizado diversas maniobras dilatorias, ya que, primero le dijo a los padres que el viaje se cancelaba por problemas con la aerolínea y habría, incluso, falsificado documentos para respaldar su mentira, mientras que, luego del receso escolar, dio nuevas fechas para abril, pero luego dejó de responder los mensajes alegando haber perdido su teléfono institucional y se tomó una licencia por enfermedad.

La causa está en manos ahora de la Justicia de Mercedes, desde donde se lleva adelante el caso como una presunta estafa agravada debido al abuso de confianza y las familias exigen además que la mujer y su esposo, quien también se desempeña en la escuela, sean apartados de sus cargos.

Según relató Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos, ante la presión de los padres, las autoridades de la escuela mantuvieron una reunión con la preceptora, quien les habría dicho: “Me patiné la plata”.

El pasado lunes, las familias de los alumnos afectados anunciaron en una conferencia de prensa el lanzamiento de una colecta oficial y una serie de eventos solidarios con el objetivo de que los adolescentes puedan viajar a El Bolsón antes de agosto, que es el mes en el que comienzan sus prácticas profesionales.

El caso salió a la luz cuando las autoridades del colegio convocaron a los padres para comunicarles que el dinero no estaba.

El abogado Federico Etcheún, representante de las familias, confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por estafa agravada.

La condición de funcionaria pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedente.

Al parecer, ya se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

“Pueden buscarnos en las redes sociales, en el grupo `Viajamos al Bolsón` y ahí estamos armando un montón de actividades y de colectas para que los chicos cumplan su sueño”, explicaron.