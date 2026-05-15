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“No fue el final que esperábamos”: Nacho Fernández rompió el silencio tras la eliminación de Gimnasia

“No fue el final que esperábamos”: Nacho Fernández rompió el silencio tras la eliminación de Gimnasia
15 de Mayo de 2026 | 20:30

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A casi 48 horas de la eliminación en el Torneo Apertura, el capitán de Gimnasia y Esgrima La Plata, Nacho Fernández, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para referirse a la derrota ante River Plate por 2-0 y valoró la “entrega” de los jugadores que tuvieron minutos en el Monumental.

“No fue el final que esperábamos pero orgulloso de la entrega y el sacrificio de este grupo..seguiremos trabajando para cumplir los objetivos…todos juntos!!!”, señaló el mediocampista en una publicación de Instagram.

El futbolista de 36 años regresó a Gimnasia después de diez años en el último mercado de pases. Tras su exitoso paso por River Plate, con varios logros acumulados, Nacho ya no tenía lugar en el equipo que dirigía Marcelo Gallardo y, por ese motivo, optó por volver a un lugar que ya conoce y donde es una figura representativa.

En el Torneo Apertura, disputó 16 partidos, anotó dos goles (ante Argentinos y Rosario Central) y repartió dos asistencias. En ese sentido, se convirtió en el capitán del equipo rápidamente en lugar de Nelson Insfrán.

En los próximos días, el Lobo continúa definiendo también qué hará con Ariel Pereyra. En el club destacan especialmente el respaldo que logró dentro del plantel y el diálogo permanente que mantuvo con los dirigentes durante su interinato en Primera.

Asimismo, Nacho dejó sentada su postura hace unas semanas sobre la continuidad del Pata: “Me encantaría que siga Ariel. Lo conozco desde inferiores. Impactó fuerte en el grupo, mucho de lo que está pasando fue por él con su grupo de trabajo”.

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