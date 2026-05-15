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Por las obras en el Parque Saavedra, vecinos alertan por el reducción de las calles

El barrio platense se moviliza tras una primera asamblea en 12 y 65; afirman que la reducción de carriles dañará la dinámica de la zona y piden respuestas al Municipio

Por las obras en el Parque Saavedra, vecinos alertan por el reducción de las calles
15 de Mayo de 2026 | 19:39

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La tensión vecinal crece en las inmediaciones de Parque Saavedra. Este viernes, un grupo de vecinos y comerciantes de la zona organizaron una asamblea vecinal en 12 y 65 a fin de organizarse de manera urgente para frenar un proyecto de la Municipalidad de La Plata que, según denuncian, busca eliminar las avenidas que rodean y atraviesan el emblemático pulmón verde de la ciudad.

El encuentro contó con la participación del concejal del PRO, Iván Zanetto, quien escuchó las demandas de los frentistas y se comprometió a acompañar las acciones comunitarias para frenar el avance de las máquinas.

El malestar ya se hace visible en las calles del barrio a través de afiches y panfletos dirigidos a los platenses. Los vecinos argumentan que la modificación del trazado vial afectará gravemente el día a día en un sector clave de la ciudad profunda, caracterizado por su alta densidad institucional y flujo vehicular.

"Una zona con el Hospital de Niños más importante de la Provincia de Buenos Aires, 4 colegios, varios comercios, edificios alrededor y varias líneas de micro circulando debe tener la mayor circulación posible. Solo pedimos que no nos compliquen el día a día con una obra que nadie pidió", reza el comunicado impreso por los frentistas, haciendo hincapié en el riesgo que implicaría reducir carriles para las ambulancias y el transporte público.

Para los vecinos y comerciantes de la zona, las avenidas del Parque Saavedra constituyen una "herramienta que sirve a todos los vecinos y platenses que transitamos estas calles". De esta forma, su eliminación alteraría de forma drástica "la circulación y la naturaleza del barrio".

Con el objetivo de llevar el conflicto al plano legislativo y presionar al gobierno municipal, los vecinos convocaron a una nueva reunión para el próximo miércoles a las 17:00 horas, nuevamente en el cruce de 12 y 65.

Durante la jornada se realizará una junta de firmas masiva para respaldar un petitorio formal que será elevado a la Municipalidad. En paralelo, los vecinos continúan instando a la comunidad a canalizar las quejas individuales llamando al 147 bajo la consigna "Tu participación es importante".

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