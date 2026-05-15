Por las obras en el Parque Saavedra, vecinos alertan por el reducción de las calles

La tensión vecinal crece en las inmediaciones de Parque Saavedra. Este viernes, un grupo de vecinos y comerciantes de la zona organizaron una asamblea vecinal en 12 y 65 a fin de organizarse de manera urgente para frenar un proyecto de la Municipalidad de La Plata que, según denuncian, busca eliminar las avenidas que rodean y atraviesan el emblemático pulmón verde de la ciudad.

El encuentro contó con la participación del concejal del PRO, Iván Zanetto, quien escuchó las demandas de los frentistas y se comprometió a acompañar las acciones comunitarias para frenar el avance de las máquinas.

El malestar ya se hace visible en las calles del barrio a través de afiches y panfletos dirigidos a los platenses. Los vecinos argumentan que la modificación del trazado vial afectará gravemente el día a día en un sector clave de la ciudad profunda, caracterizado por su alta densidad institucional y flujo vehicular.

"Una zona con el Hospital de Niños más importante de la Provincia de Buenos Aires, 4 colegios, varios comercios, edificios alrededor y varias líneas de micro circulando debe tener la mayor circulación posible. Solo pedimos que no nos compliquen el día a día con una obra que nadie pidió", reza el comunicado impreso por los frentistas, haciendo hincapié en el riesgo que implicaría reducir carriles para las ambulancias y el transporte público.

Para los vecinos y comerciantes de la zona, las avenidas del Parque Saavedra constituyen una "herramienta que sirve a todos los vecinos y platenses que transitamos estas calles". De esta forma, su eliminación alteraría de forma drástica "la circulación y la naturaleza del barrio".

Con el objetivo de llevar el conflicto al plano legislativo y presionar al gobierno municipal, los vecinos convocaron a una nueva reunión para el próximo miércoles a las 17:00 horas, nuevamente en el cruce de 12 y 65.

Durante la jornada se realizará una junta de firmas masiva para respaldar un petitorio formal que será elevado a la Municipalidad. En paralelo, los vecinos continúan instando a la comunidad a canalizar las quejas individuales llamando al 147 bajo la consigna "Tu participación es importante".