Por las obras en el Parque Saavedra, vecinos alertan por el reducción de las calles

VIDEO.- Inseguridad en vilo en La Plata: el desesperado reclamo de vecinos tras una seguidilla de robos
VIDEO.- Inseguridad en vilo en La Plata: el desesperado reclamo de vecinos tras una seguidilla de robos
Encontraron muerto a un hombre que había desaparecido en La Plata: la madre cree que fue asesinado
Macri buscó marcarle la cancha a Milei y reposicionar al PRO como garante del cambio
Alquileres por encima de la inflación: advierten que el costo de alquilar sigue golpeando a los hogares
Murió el exjuez platense Juan Carlos Bruni, protagonista de causas judiciales emblemáticas
“No fue el final que esperábamos”: Nacho Fernández rompió el silencio tras la eliminación de Gimnasia
"El más importante de la Argentina". YPF anunció un nuevo RIGI de US$25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta
Fin de las demoras: liberaron toda la calzada en Belgrano entre 511 y 514 tras las obras del shopping
Revés judicial para Tapia y Toviggino: anulan el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar a Campana
"Es algo sexual": el motivo por el que Mazzocco quedó fuera de América
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más
El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma
Invasión de pelados en Plaza Moreno: la insólita convocatoria que es tendencia en La Plata
Tras marcar diferencias con Milei, Macri afirmó: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa"
Imponente operativo en La Plata por presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas
A corazón abierto: Pampita recordó a su hija Blanca con una carta desgarradora
¿Qué es la cultura furry? La llamativa convención que llega este fin de semana a La Plata
“El ajuste mata”: reclamo en el hospital San Martín de La Plata contra el cierre de Remediar y el “vaciamiento” del PAMI
ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
VIDEO. Un delincuente armado robó un kiosco y los vecinos aseguran que es policía
TyC Sports confirmó que transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial
Berisso: la Libertad Avanza denunció “presiones” e intimidación durante una sesión del Concejo
Tras otro contenedor incendiado en el centro de La Plata, denunciarán los hechos ante la Justicia
Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial
El primer ganador del concurso de EL DIA: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¡Vuelve Skay Beilinson a La Plata! Arrancó la venta de entradas para el show en Atenas en julio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El barrio platense se moviliza tras una primera asamblea en 12 y 65; afirman que la reducción de carriles dañará la dinámica de la zona y piden respuestas al Municipio
Escuchar esta nota
La tensión vecinal crece en las inmediaciones de Parque Saavedra. Este viernes, un grupo de vecinos y comerciantes de la zona organizaron una asamblea vecinal en 12 y 65 a fin de organizarse de manera urgente para frenar un proyecto de la Municipalidad de La Plata que, según denuncian, busca eliminar las avenidas que rodean y atraviesan el emblemático pulmón verde de la ciudad.
El encuentro contó con la participación del concejal del PRO, Iván Zanetto, quien escuchó las demandas de los frentistas y se comprometió a acompañar las acciones comunitarias para frenar el avance de las máquinas.
El malestar ya se hace visible en las calles del barrio a través de afiches y panfletos dirigidos a los platenses. Los vecinos argumentan que la modificación del trazado vial afectará gravemente el día a día en un sector clave de la ciudad profunda, caracterizado por su alta densidad institucional y flujo vehicular.
"Una zona con el Hospital de Niños más importante de la Provincia de Buenos Aires, 4 colegios, varios comercios, edificios alrededor y varias líneas de micro circulando debe tener la mayor circulación posible. Solo pedimos que no nos compliquen el día a día con una obra que nadie pidió", reza el comunicado impreso por los frentistas, haciendo hincapié en el riesgo que implicaría reducir carriles para las ambulancias y el transporte público.
Para los vecinos y comerciantes de la zona, las avenidas del Parque Saavedra constituyen una "herramienta que sirve a todos los vecinos y platenses que transitamos estas calles". De esta forma, su eliminación alteraría de forma drástica "la circulación y la naturaleza del barrio".
Con el objetivo de llevar el conflicto al plano legislativo y presionar al gobierno municipal, los vecinos convocaron a una nueva reunión para el próximo miércoles a las 17:00 horas, nuevamente en el cruce de 12 y 65.
Durante la jornada se realizará una junta de firmas masiva para respaldar un petitorio formal que será elevado a la Municipalidad. En paralelo, los vecinos continúan instando a la comunidad a canalizar las quejas individuales llamando al 147 bajo la consigna "Tu participación es importante".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí