Mauricio Macri buscó marcarle la cancha a Milei y reposicionar al PRO como garante del cambio

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Cuestionó los “errores internos” del oficialismo y reclamó transparencia e independencia judicial en un acto en Vicente López
Carlos Barolo
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Mauricio Macri reapareció para remarcar el ejercicio de diferenciación con el Gobierno. Encabezó una reunión del PRO bonaerense en Vicente López, a pocas cuadras de la Quinta de Olivos. En ese momento, allí Javier Milei se reunía a solas con Manuel Adorni, jefe de Gabinete, mientras avanzan las denuncias contra él en la Justicia (ver aparte).
Fue en el Club Galicia de Olivos. Desde lo formal se trató de un acto delPRO bonaerense. La actividad formó parte de una suerte de gira que está haciendo Macri, llamada “Próximo Paso”, con la que busca reposicionar al partido que fundó, de cara a la contienda electoral de 2027.
Macri hizo el discurso de cierre. Quedó claro que seguirá marcando sus diferencias con el Gobierno libertario pero evitó escalar la tensión con Milei. Defendió el rol de su partido en el nuevo escenario político y advirtió que “está para cuidar el cambio, para completarlo”.
“Es el silencio el que perjudica el cambio y si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso. Pero el populismo nunca vuelve solo. Vuelve solo porque cuando hay un error interno se quiere tapar. Y cuando el error interno se tapa, hay un argentino que se desilusiona. Que pierde la esperanza en ese cambio. Entonces, hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas", reclamó el ex mandatario.
"MAURICIO PRESIDENTE"
Hubo alrededor de 700 dirigentes del PRO que lo vivaron al grito de "Mauricio Presidente". El pedido para que se postule el año que viene para suceder a Milei, en efecto, circula hace rato en la fuerza. Es improbable que Mauricio lo haga pero sí parece buscar el fortalecimiento de su partido como actor político, luego de dos años en los que los libertarios intentaron, digamos, licuarlo.
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“El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, enfatizó.
EL “ERROR” CON ADORNI
Las declaraciones del expresidente llegan en medio de la ratificación constante de Milei a Adorni -ante la prensa y en la intimidad del gabinete- como ministro coordinador,en medio de la investigación judicial por su aumento patrimonial y viajes al exterior. Más allá de esa situación, Macri siempre remarcó que para él fue un error la entronización del ex vocero, que reemplazó al moderado Guillermo Francos.
“El trabajo está puesto en que el cambio sea irreversible.El PRO tiene un único compromiso que es la lealtad absoluta a estos valores (equilibrio fiscal, estabilidad, gestión) y un cambio que tiene que ser permanente. Este es el próximo paso”, completó.
También pidió que se garantice la independencia judicialy celebró que el Gobierno haya enviado al Senado los pliegos para ir completaando las vacantes judiciales.
EL RESPALDO A BAUSILI
Tal vez la definición más concreta haya sido cuando mencionó la propuesta de que el Ejecutivo envíe el pliego del presidente del Banco Central al Congreso para confirmar allí a Santiago Bausili más allá de 2027 y dar previsibilidad. Bausili, así lo recordó Macri, es un "hombre del riñón del PRO". Seis de los nueve ministros de Milei, de hecho, tienen una pasado en el partido amarillo.
Macri cumplió con la idea de los organizadores del acto, básicamente los amarillos bonaerenses: arremetió contra el gobernador Axel Kicillof. Afirmó que le “da mucha lástima por el peronismo” que éste sea su “candidato estrella”. Subrayó: “No hay futuro del país sin futuro en la provincia de Buenos Aires”.
La actividad fue organizada por el diputado nacional Cristian Ritondo, titular del PRO bonaerense, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Presencias: los diputados Fernando De Andreis, Martín Yezay Florencia de Sensi; los legisladores porteños Darío Nieto, Rocío Figueroa y Laura Alonso, entre otros. Dato: ésta última es una de las dirigentes que impulsa una candidatura presidencial de Macri, suerte de vocera en los medios de esa idea.
La convocatoria se extendió a jefes comunales, legisladores y dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires para empezar a trabajar en la propuesta del sello amarillo en el tradicional bastión del PJ, pero que gobernó el macrismo entre 2015 y 2019 con María Eugenia Vidal. Por eso, el evento se focalizó en analizar la gestión de Kicillof,más allá del mensaje que Macri buscó enviar al gobierno nacional.
CRÍTICAS AL GOBIERNO BONAERENSE
El PRO bonaerense ya había lanzado, hace unas semanas, un informe en el que denunciaba el estado de “abandono”de la Provincia, marcando falta de obras de infraestructura y el grave problema de la inseguridad.
Fernando de Andreis, uno de los armadores de la gira “Próximo Paso” y mano derecha de Macri, también habló en la cumbre y, junto con Ritondo y Martínez, marcaron el rumbo del partido con un discurso más político que técnico.
“Nuestra lealtad no es con un gobierno, más allá de que lo acompañamos y mantenemos la gobernabilidad; nuestra lealtad es con nuestros valores”, remarcó De Andreis. “No vamos a romper con el Gobierno”, diría la final, mientras se retiraba.Descartó, además, que se hubiera considerado acompañar el pedido de interpelación a Adorni en el Congreso porque el PRO estima que es la Justicia la que debe expedirse sobre el caso.
En rigor, en la filial bonaerense impera una vocación frentista. Esperan sellar una alianza antiperonista que permita desplazar al PJ de la gobernación. Ritondo apuesta a reeditar la confluencia del año pasado en la próxima contienda electoral, pero pretende que tenga un eje más marcado en el PRO. Diego Santilli, ministro del Interior de Milei, es el candidato que proponen. Sigue afiliado a PRO pero ya no participa de la mayoría de los actos de su partido.
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