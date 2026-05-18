Ángel Romero se metería en el equipo titular

El cruce de Boca ante Cruzeiro, por el Grupo D de la Copa Libertadores, está a la vuelta de la esquina.

Será un partido decisivo que servirá para dirimir el futuro del equipo en el certamen. Y en ese sentido, el entrenador Claudio Úbeda, ensayó un once que tiene muchas chances de ser el que salga al campo de juego de la Bombonera para enfrentar a los brasileños mañana por la noche.

A esta hora, hay diez nombres confirmados y una duda: Milton Giménez, quien arrastra una molestia y podría ser suplantado por Ángel Romero.

En el ensayo que el plantel realizó ayer, el técnico no incluyó al delantero. Si bien tenía todos los números para estar desde el inicio ante el doble desgarro que sufrió Adam Bareiro, el centrodelantero titular, Giménez, se realizó estudios luego por una molestia en su tobillo derecho. Los exámenes no arrojaron ninguna lesión, pero el dolor persiste y lo van a evaluar.

No obstante, Úbeda recurrió al otro atacante guaraní, que no estaba en los planes porque desde que llegó al club solo fue titular en cinco de los once partidos que jugó.

Aunque también viene de racha, porque frente al Globo anotó su primer tanto con la camiseta azul y oro. Lo cierto es que todo indica que ante las ausencias de Bareiro y Giménez -si esta última se confirma-, el cuerpo técnico apostaría por el ex-Corinthians para que arme la dupla de ataque con Miguel Merentiel.

Asimismo, Claudio Úbeda consiguió despejar las otras dos incógnitas en la formación titular.

Tal como se preveía a partir de la modificación que hizo en el entretiempo de la derrota ante Huracán, Malcom Braida será el lateral por la derecha, por encima de Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, pese a que su puesto más natural era a perfil cambiado en el sector izquierdo.

Por ahora son dos cambios: Braida y Belmonte jugarán en lugar de Weigandt y el Ruso Ascabibar

Mientras que Tomás Belmonte será el reemplazante del suspendido Santiago Ascacibar. En la semana se especuló con la chance de que Ander Herrera juegue desde el comienzo, pero finalmente, Úbeda decidió que ele x Lanús integre el mediocampo.

¿dybala se despidió de la roma?

Para Paulo Dybala, no fue un domingo cualquiera. Para muchos, fue a sabor a despedida. Si bien no hay nada seguro sobre su futuro, lo único concreto es que su contrato con la Roma finaliza el 30 de junio y por ahora no hay renovación sobre la mesa.

La pregunta que surge es ¿qué va a ser del futuro de Dybala? Como bien él dijo, no hay confirmación. Pero sí que hay intenciones. Como la de la Roma, de ofrecerle una extensión del contrato que se vence el 30 de junio, aunque con cifras muchísimos menores a las actuales; y ni hablar como la de Boca, que sueña con tenerlo para la segunda parte de la Copa Libertadores si es que el equipo accede a la siguiente instancia.