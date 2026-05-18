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Deportes |Serán bajas para la final del apertura

Problemas para River: Se confirman la lesiones de Montiel, Driussi y Moreno

Problemas para River: Se confirman la lesiones de Montiel, Driussi y Moreno

momento en que driussi se agarra la rodilla lesionada / @river

18 de Mayo de 2026 | 02:37
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River se metió en la final del Torneo Apertura 2026 después de dejar en el camino a Rosario Central gracias a la victoria por 1-0, en el Más Monumental.

Si bien la victoria generó una enorme alegría en el Mundo River, para el entrenador Eduardo Coudet, el éxito fue con un sabor agridulce, sobre todo por las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno, preocupación a la que se sumó además el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, a pocos días del comienzo del Mundial.

Los dos últimos futbolistas mencionados encendieron las alarmas en el cuerpo técnico albiceleste ya que ambos jugadores integraron la pre lista de los 55 prestigiosos nombres para la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio, y en la que la albiceleste buscará revalidar la corona que se alzó en Qatar 2022.

Tras el triunfo de la “Banda” con gol de Facundo Colidio desde el punto penal, los tres futbolistas se realizaron los estudios médicos protocolares para determinar la gravedad de sus lesiones, y cuyos resultados se conocieron en las últimas horas.

En principio, ninguno de los tres podrá estar presente en el cierre del campeonato local, pactado para el 24 de mayo, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, donde el equipo de Eduardo Coudet tendrá como rivalen el partido decisivo a Argentinos Juniors, que ayer sacó de la competencia a Belgrano de Córdoba.

Es importante señalar que Marcos Acuña, también en consideración por Scaloni, no jugó desde el arranque ante el “Canalla” porque no llegó físicamente al 100% tras la molestia que sufrió en el choque ante Gimnasia, correspondiente a los cuartos de final del certamen. Si bien el sábado sumó un puñado de minutos, no s eencuentra en su plenitud física.

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En el caso de Gonzalo Montiel, ni siquiera participó del partido ante el “Lobo” por una lesión en el calentamiento previo, pero Coudet decidió arriesgarlo frente a Rosario Central por la importancia de “Cachete” en su esquema.

River pierde tres jugadores de importancia para la final del domingo en Córdoba

Sin embargo, solo aguantó 45 minutos, falló un penal (se lo atajó Jeremías Ledesma) y fue reemplazado por Fabricio Bustos; luego se confirmó que sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, por lo que llegaría con lo justo para el desarrollo de la Copa del Mundo.

En tanto, Sebastián Driussi y Aníbal Moreno sufrieron una lesión bastante similar, aunque la del delantero sería de mayor gravedad: ambos padecieron un esguince ligamento colateral medial derecho.

La del atacante ocurrió luego de una disputa de balón contra el volante de Central, Franco Ibarra. En medio de las discusiones, se retiró de la cancha con lágrimas en los ojos, porque a simple vista, pareció que la lesión era mucho más complicada; mientras que la del mediocampista surgió tras realizar un mal movimiento en la mitad de la cancha cuando disputaba una pelota.

De esta manera, River pierde futbolistas de peso para la gran final del Torneo Apertura, que se diputará el domingo 24 de mayo desde las 15:30, en el estadio Mario Albertto Kempes, a la vez que tiene por delante el cierre del Grupo H de la Copa Sudamericana, campeonato en el que buscará acceder a las instancias decisivas como líder de su zona.

 

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