Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

El Mundo |Onda verde

Wall Street en plena forma, conducida por Apple

Wall Street en plena forma, conducida por Apple
2 de Mayo de 2026 | 01:58
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró en máximos históricos, impulsada por los resultados empresariales, comenzando con los de Apple, la tercera empresa más grande del mundo por capitalización bursátil.

El Nasdaq subió 0,89% hasta los 25.114,44 puntos y el S&P 500 aumentó 0,29% hasta los 7.230,12 puntos, con lo que superaron sus máximos históricos del día anterior. Solo el índice Dow Jones registró un descenso del 0,31%.

En abril, los principales índices bursátiles estadounidenses registraron ganancias prácticamente ininterrumpidas, estableciendo numerosos récords.

El Nasdaq y el S&P 500 tuvieron así su mejor mes desde 2020 y la pandemia de Covid-19, con rentabilidades del 15% y el 10%, respectivamente.

Este impulso se debió a unos resultados trimestrales que superaron las expectativas.

De las más de 300 empresas del S&P 500 que han publicado sus resultados trimestrales, “el 84% registró una sorpresa positiva en términos de ganancias por acción y el 81% en términos de ingresos”, señala la firma de datos financieros FactSet.

LE PUEDE INTERESAR

Irán presentó una nueva propuesta para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

Tensión por Malvinas: en Reino Unido piden reforzar la defensa con drones y más armamento

Si este ritmo se mantiene, marcaría el trimestre más rentable desde al menos 2009, según FactSet.

Apple, el último gigante tecnológico en divulgar sus resultados, reportó un sólido segundo trimestre para su año fiscal, gracias en particular a las robustas ventas del iPhone.

Su beneficio neto aumentó un 19% interanual, hasta alcanzar los 29.600 millones de dólares y las ganancias por acción se situaron en 2,01 dólares, frente a 1,95 dólares previstos por el consenso de FactSet.

El precio de las acciones creció un 3,24%, hasta los 280,14 dólares, lo que añadió más de 120.000 millones de dólares a su capitalización bursátil de la firma.

Según José Torres, de Interactive Brokers, los inversores bursátiles están “ignorando por completo los riesgos macroeconómicos y el aumento de los costes de endeudamiento”.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años rondaba el 4,37%, sin cambios respecto al día anterior, en comparación con el 3,94% de finales de febrero.

La guerra en Oriente Medio “no ha afectado en absoluto las previsiones de beneficios empresariales hasta el momento”, señala Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Sin embargo, los precios del petróleo crudo siguen por encima de los 100 dólares el barril, en comparación con los menos de 70 dólares previos al inicio del conflicto.

“Si se observa la interrupción sin precedentes en el suministro mundial de petróleo y gas natural, el mercado (de hidrocarburos) aún no ha sufrido todas las consecuencias”, advirtió Darren Woods, CEO de ExxonMobil.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12

VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos

Pesar por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

FOTOS | Etcheverry festejó en la calle sus 116 años

Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja

Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Últimas noticias de El Mundo

Acuerdo Mercosur-UE: qué cambia para la Argentina

Trump sube al 25% los aranceles a los autos europeos

Irán presentó una nueva propuesta para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Tensión por Malvinas: en Reino Unido piden reforzar la defensa con drones y más armamento
Información General
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?
“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca
Policiales
VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris
Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
Nuevo revés judicial para los asesinos de Báez Sosa
Deportes
Estudiantes: quiere terminar en lo más alto
Futbolistas con pasado en el fútbol de la Región
Pereyra pone lo mejor ante Argentinos Juniors
Los pibes triperos enfrentan a Belgrano
Tras el triunfo en Brasil, se viene la rotación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla