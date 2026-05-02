Wall Street en plena forma, conducida por Apple

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La Bolsa de Nueva York cerró en máximos históricos, impulsada por los resultados empresariales, comenzando con los de Apple, la tercera empresa más grande del mundo por capitalización bursátil.
El Nasdaq subió 0,89% hasta los 25.114,44 puntos y el S&P 500 aumentó 0,29% hasta los 7.230,12 puntos, con lo que superaron sus máximos históricos del día anterior. Solo el índice Dow Jones registró un descenso del 0,31%.
En abril, los principales índices bursátiles estadounidenses registraron ganancias prácticamente ininterrumpidas, estableciendo numerosos récords.
El Nasdaq y el S&P 500 tuvieron así su mejor mes desde 2020 y la pandemia de Covid-19, con rentabilidades del 15% y el 10%, respectivamente.
Este impulso se debió a unos resultados trimestrales que superaron las expectativas.
De las más de 300 empresas del S&P 500 que han publicado sus resultados trimestrales, “el 84% registró una sorpresa positiva en términos de ganancias por acción y el 81% en términos de ingresos”, señala la firma de datos financieros FactSet.
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Si este ritmo se mantiene, marcaría el trimestre más rentable desde al menos 2009, según FactSet.
Apple, el último gigante tecnológico en divulgar sus resultados, reportó un sólido segundo trimestre para su año fiscal, gracias en particular a las robustas ventas del iPhone.
Su beneficio neto aumentó un 19% interanual, hasta alcanzar los 29.600 millones de dólares y las ganancias por acción se situaron en 2,01 dólares, frente a 1,95 dólares previstos por el consenso de FactSet.
El precio de las acciones creció un 3,24%, hasta los 280,14 dólares, lo que añadió más de 120.000 millones de dólares a su capitalización bursátil de la firma.
Según José Torres, de Interactive Brokers, los inversores bursátiles están “ignorando por completo los riesgos macroeconómicos y el aumento de los costes de endeudamiento”.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años rondaba el 4,37%, sin cambios respecto al día anterior, en comparación con el 3,94% de finales de febrero.
La guerra en Oriente Medio “no ha afectado en absoluto las previsiones de beneficios empresariales hasta el momento”, señala Patrick O’Hare, de Briefing.com.
Sin embargo, los precios del petróleo crudo siguen por encima de los 100 dólares el barril, en comparación con los menos de 70 dólares previos al inicio del conflicto.
“Si se observa la interrupción sin precedentes en el suministro mundial de petróleo y gas natural, el mercado (de hidrocarburos) aún no ha sufrido todas las consecuencias”, advirtió Darren Woods, CEO de ExxonMobil.
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