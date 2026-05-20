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Chiche sigue internado, pero está “estable”

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Por Redacción

Chiche Gelblung sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace una semana, luego de casi un mes de haberse colocado dos stents cardíacos derivados de una trombosis en el tobillo. Chiche, además, había sufrido también un accidente doméstico que le generó una cicatriz cerca del ojo izquierdo y la pasó por alto.

Chiche pasó “la noche con dolores pero se encuentra estable, despierto y se comunica”. Tras haber tenido una descompensación y “ante la ausencia de su médico de cabecera en el país, habrá una junta médica clave para definir los pasos a seguir”, señaló el periodista Pablo Montagna, respecto a la salud del conductor que, a los 82 años, mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

Una semana atrás y luego de la intervención quirúrgica, Chiche quedó en observaciones por controles y chequeos médicos vinculados a dolores y complicaciones circulatorias. Es que, a pesar de que el profesional de la salud le había recomendado reposo, el conductor continuó sus labores rápidamente.

Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los stents. En los últimos años, ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones.

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