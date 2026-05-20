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Putin en China: “Es un viejo amigo”, afirmó Xi

Aliados indiscutidos, Moscú y Beijing buscarán reforzar acuerdos energéticos y coordinar posiciones sobre Ucrania y Medio Oriente tras la reciente visita de Trump

Putin en China: “Es un viejo amigo”, afirmó Xi

Vladimir Putin es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a su llegada al aeropuerto internacional de Beijing / AFP

20 de Mayo de 2026 | 03:41
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Con Donald Trump recién despedido de Beijing tras una visita histórica y cargada de simbolismo, Vladimir Putin aterrizó ayer en China con un objetivo central: demostrar que la alianza entre Moscú y Beijing permanece firme, intacta y estratégica pese a los intentos de Washington por recomponer vínculos con Xi Jinping.

El presidente ruso llegó a la capital china en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania, la crisis en Medio Oriente y la creciente competencia global entre las grandes potencias.

Putin fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la capital china con honores militares, alfombra roja y una ceremonia transmitida por la televisión estatal CCTV.

ESPERADA REUNIÓN BILATERAL

Hoy miércoles mantendrá una reunión clave con Xi Jinping, a quien suele llamar “querido amigo”, para abordar desde cooperación energética hasta conflictos internacionales y el nuevo equilibrio geopolítico mundial.

La visita del líder ruso ocurre apenas unos días después del viaje de Trump, el primero de un presidente estadounidense a China en casi una década. Washington buscó durante esa gira estabilizar una relación deteriorada por disputas comerciales, tensiones militares y competencia tecnológica. Sin embargo, el encuentro entre Trump y Xi no dejó grandes acuerdos concretos, especialmente en torno a Ucrania, algo que en Moscú fue interpretado como una señal tranquilizadora.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, China se convirtió en el principal sostén económico internacional del Kremlin. Moscú quedó aislada diplomáticamente por Occidente y encontró en Beijing un socio indispensable para mantener su comercio exterior y colocar su petróleo sancionado. Actualmente, China es el mayor comprador de crudo ruso y una pieza central para financiar el esfuerzo bélico del Kremlin.

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Antes de viajar, Putin difundió un mensaje dirigido al pueblo chino en el que aseguró que las relaciones bilaterales alcanzaron “un nivel verdaderamente sin precedentes”. También destacó el crecimiento constante del comercio entre ambos países y afirmó que Rusia y China trabajan “por la paz y la prosperidad universal”, evitando mencionar directamente a Estados Unidos.

“UN VIEJO AMIGO”

La sintonía entre ambos líderes se volvió cada vez más visible en los últimos años. Xi suele recibir a Putin como a un “viejo amigo”, un gesto político reservado para aliados de máxima confianza. Analistas internacionales consideran que la relación personal entre ambos mandatarios se transformó en uno de los pilares del nuevo eje euroasiático que desafía la influencia occidental.

Durante la cumbre, uno de los temas centrales será la energía. Trump aseguró durante su visita a China que Beijing aceptó incrementar la compra de petróleo estadounidense, algo que encendió alertas en Moscú. Rusia depende fuertemente de las exportaciones energéticas hacia China y teme perder parte de ese mercado estratégico. Por eso Putin buscará garantías de continuidad y posiblemente nuevos acuerdos energéticos.

Otro punto sensible será Medio Oriente. Tanto Moscú como Beijing observan con preocupación el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, aunque sus intereses no son exactamente iguales. China necesita estabilidad en las rutas marítimas y teme interrupciones en el estrecho de Ormuz, vital para su abastecimiento energético. Rusia, en cambio, se benefició parcialmente del aumento del precio del petróleo provocado por las tensiones bélicas.

También se espera que Xi comparta con Putin detalles de su reunión con Trump y las conversaciones sobre Ucrania. Aunque Beijing insiste en presentarse como neutral y reclama negociaciones de paz, nunca condenó la invasión rusa y mantiene un fuerte acercamiento político y económico con el Kremlin.

Los expertos consideran que la visita de Putin apunta tanto a consolidar acuerdos concretos como a enviar una poderosa señal política: pese a las maniobras diplomáticas de Washington, China y Rusia siguen alineadas en su visión de un mundo multipolar y continúan profundizando una relación que ambos describen como “inquebrantable”.

 

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