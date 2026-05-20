Milei aseguró que quitó el 95% del cepo al dólar

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El presidente Javier Milei dijo que la convicción de su gobierno será seguir “apretando la política monetaria” para “derrotar la inflación”, según expresó en un evento que se realizó en el Malba.
“Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Es decir, no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”, dijo Milei.
Según el mandatario nacional, todavía están lidiando “con los rezagos de la política monetaria, porque recién, a mediados de 2024”, pudieron “frenar la emisión de dinero porque habían quedado elementos endógenos funcionando”.
En este contexto, fue contundente: “Pero nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés”.
Sobre el cepo cambiario, Milei aseguró: “(La) Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos prácticamente el 95% del cepo. Con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en $1.100”.
“El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares. Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”, explicó Milei.
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El cepo cambiario continúa imponiendo restricciones al acceso de divisas para las empresas, con impacto tanto en las operaciones de comercio exterior como en la gestión financiera de las compañías. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el entramado de restricciones cambiarias que aún se aplican a diversas operaciones cambiarias realizadas por las personas jurídicas, “podría quedar así”.
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