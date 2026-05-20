Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

Política y Economía |EL SUBSIDIO A LA TARIFA DE GAS EN ZONAS DE BAJAS TEMPERATURAS

Crece la polémica por recorte de la Zona Fría

El oficialismo busca tratarlo hoy en Diputados, mientras la oposición de la Provincia piden la continuidad del programa

Crece la polémica por recorte de la Zona Fría

Más de 70 municipios bonaerenses se verían afectados por el recorte

20 de Mayo de 2026 | 05:06
Edición impresa

La iniciativa del presidente Javier Milei para recortar el régimen de Zona Fría viene despertando una fuerte polémica en ámbitos bonaerenses. El proyecto que el oficialismo buscará tratar hoy en la Cámara de Diputados afectaría en la Provincia el esquema de unos 77 municipios, desde donde intendentes y legisladores vienen pidiendo su freno.

El programa amplió el beneficio que subsidia entre el 30 y el 50 por ciento de las tarifas de gas en la Patagonia y la Puna, a zonas de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, donde en invierno se registran bajas temperaturas. Y mientras el oficialismo busca avanzar con el tratamiento legislativo, gobernadores, intendentes y legisladores de la oposición lanzan fuertes cuestionamientos.

La propuesta de Milei define el alcance de la Zona Fría y limita el beneficio automático únicamente a las regiones históricas contempladas por el sistema, como la Patagonia, la Puna y Malargüe. En el resto de las provincias, los usuarios deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para mantener el descuento.

Este martes el presidente del bloque UCR+Consenso Federal, Diego Garciarena, insistió con el pedido de mantener el régimen actual, teniendo en cuenta que cualquier modificación tendría consecuencias desastrosas en la economía doméstica, “especialmente en un contexto de deterioro del poder adquisitivo, aumento del costo de vida e incremento sostenido de las tarifas de servicios públicos”.

En tanto, el espacio encabezado por el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los impulsores de la Ley 27.637, aseguró que los descuentos “no constituyen un privilegio” yel mismo modo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió, en el mismo sentido, la continuidad del programa en momentos de crisis económica.

El dictamen de mayoría había obtenido 46 firmas, contando las de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y el MID, y las adhesiones con disidencias parciales de la UCR, Producción y Trabajo (San Juan) e Independencia (Tucumán). También cerrarían filas con el Gobierno los diputados de Elijo Catamarca.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei

LE PUEDE INTERESAR

Milei aseguró que quitó el 95% del cepo al dólar

“Son muchas concesiones en materia energética, en una negociación que está llevando el ministro de Interior, Diego Santilli”, puntualizaron.

Según detallaron, las “concesiones” fueron hechas a las provincias Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Salta y son subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano hasta una determinada cantidad de kilovatios.

La sesión pedida por LLA está prevista para las 10. “Estamos en 131 o 132 para el quórum. Los nuestros bajan todos. No está asegurado pero tenemos confianza”, señalaron desde el oficialismo, al tiempo que indicaron que el ajuste traerá un ahorro fiscal de entre “200 mil millones y 460 mil millones de pesos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Gimnasia buscará tres refuerzos en el mercado de pases y hablan de "salto de calidad"

Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona

Estudiantes ya hizo la primera incorporación antes del comienzo del mercado de pases

Estudiantes va por un triunfo clave ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres

Se complicó: Boca empató en noche polémica

EL DIA en Río | Samba Pincharrata: Estudiantes se hará sentir en Río

Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios
Últimas noticias de Política y Economía

Se disparó: la inflación mayorista marcó 5,2% en abril

La interna libertaria se disputa en las redes y también en la Justicia

La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei

Milei aseguró que quitó el 95% del cepo al dólar
Espectáculos
Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado
Todos contra Wanda: a nadie le gustó que se llevara la estatuilla
Lloró y se escondió: una noche de disgustos para Evangelina Anderson
Vicky Xipolitakis subió al escenario y a Mica Viciconte no le gustó nada
“The Mandalorian”: ¿Puede “Star Wars” recobrar la magia?
Deportes
Estudiantes va por un triunfo clave ante Flamengo: formaciones, hora y TV
La cuenta pendiente del Pincha en el Maracaná
Estudiantes ya hizo la primera incorporación antes del comienzo del mercado de pases
EL DIA en Río | Samba Pincharrata: Estudiantes se hará sentir en Río
Gimnasia buscará tres refuerzos en el mercado de pases y hablan de "salto de calidad"
Policiales
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Indagan a los acusados de querer vengar un robo a “sangre y plomo”
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Fotomultas: cierran una causa por falta de pruebas
Niegan cargos por dos expresiones antisemitas
Información General
Alerta mundial por un brote de ébola: para una experta de La Plata, "está perfecto lo que hizo la OMS"
Acoso escolar: condenan a la Provincia por no actuar en un caso de bullying
Lograron el nacimiento de pollos incubados en huevos artificiales
Alerta por hantavirus en la Provincia: Salud confirmó más casos y se incrementó la cifra de fallecidos
Detuvieron al hijo del fundador de Mango por el presunto asesinato de su padre en un accidente de montaña

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla