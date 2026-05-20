Crece la polémica por recorte de la Zona Fría

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El oficialismo busca tratarlo hoy en Diputados, mientras la oposición de la Provincia piden la continuidad del programa
La iniciativa del presidente Javier Milei para recortar el régimen de Zona Fría viene despertando una fuerte polémica en ámbitos bonaerenses. El proyecto que el oficialismo buscará tratar hoy en la Cámara de Diputados afectaría en la Provincia el esquema de unos 77 municipios, desde donde intendentes y legisladores vienen pidiendo su freno.
El programa amplió el beneficio que subsidia entre el 30 y el 50 por ciento de las tarifas de gas en la Patagonia y la Puna, a zonas de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, donde en invierno se registran bajas temperaturas. Y mientras el oficialismo busca avanzar con el tratamiento legislativo, gobernadores, intendentes y legisladores de la oposición lanzan fuertes cuestionamientos.
La propuesta de Milei define el alcance de la Zona Fría y limita el beneficio automático únicamente a las regiones históricas contempladas por el sistema, como la Patagonia, la Puna y Malargüe. En el resto de las provincias, los usuarios deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para mantener el descuento.
Este martes el presidente del bloque UCR+Consenso Federal, Diego Garciarena, insistió con el pedido de mantener el régimen actual, teniendo en cuenta que cualquier modificación tendría consecuencias desastrosas en la economía doméstica, “especialmente en un contexto de deterioro del poder adquisitivo, aumento del costo de vida e incremento sostenido de las tarifas de servicios públicos”.
En tanto, el espacio encabezado por el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los impulsores de la Ley 27.637, aseguró que los descuentos “no constituyen un privilegio” yel mismo modo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió, en el mismo sentido, la continuidad del programa en momentos de crisis económica.
El dictamen de mayoría había obtenido 46 firmas, contando las de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y el MID, y las adhesiones con disidencias parciales de la UCR, Producción y Trabajo (San Juan) e Independencia (Tucumán). También cerrarían filas con el Gobierno los diputados de Elijo Catamarca.
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“Son muchas concesiones en materia energética, en una negociación que está llevando el ministro de Interior, Diego Santilli”, puntualizaron.
Según detallaron, las “concesiones” fueron hechas a las provincias Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Salta y son subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano hasta una determinada cantidad de kilovatios.
La sesión pedida por LLA está prevista para las 10. “Estamos en 131 o 132 para el quórum. Los nuestros bajan todos. No está asegurado pero tenemos confianza”, señalaron desde el oficialismo, al tiempo que indicaron que el ajuste traerá un ahorro fiscal de entre “200 mil millones y 460 mil millones de pesos”.
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