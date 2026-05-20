Niegan cargos por dos expresiones antisemitas

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Luego de una jornada de indagatoria en los tribunales locales, la Justicia resolvió procesar al acusado de los ataques antisemitas en la Ciudad. Se trata de un hombre de 57 años, señalado como el autor de los atentados con bombas molotov contra la Biblioteca Popular Max Nordau y la sinagoga Beit Jabad.
Durante la audiencia, que se prolongó por varias horas, el acusado se desvinculó de los hechos que se produjeron durante los últimos días de abril y los primeros de mayo.
El imputado, quien había sido capturado en una vivienda de Villa Elvira gracias a una investigación de la Dirección de Contraterrorismo de la Bonaerense, intentó convencer a la fiscal de su ajenidad en los sucesos.
Según los testimonios en la audiencia, Ángel Alberto Molero fue tajante y negó cualquier inclinación antisemita o conducta discriminatoria para rechazar las imputaciones por los incendios.
La fiscalía apunta a que este hombre fue el responsable material de los dos incendios intencionales ocurridos en un lapso de apenas cuatro días -el primer ataque ocurrió el 30 de abril y la segunda agresión fue el 3 de mayo- y dispuso días atrás un fuerte allanamiento en su casa.
En dicho inmueble, cabe recordar, se incautaron diversos objetos de valor indiciario para la causa, los cuales atraviesan ahora peritajes rigurosos para terminar de confirmar si fueron utilizados durante los ataques.
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Según fuentes del caso, al ingresar a la vivienda de Molero, el personal lo sorprendió mientras dormía.
El panorama dentro del dormitorio confirmó la peligrosidad del sujeto: sobre la cama se encontraban desplegadas tres armas de fuego -una carabina calibre .22 Mahely; un pistolón de dos caños calibre .16 sin numeración visible y un revólver calibre .38 Smith & Wesson- junto a una gran cantidad de municiones de diversos calibres (incluidos proyectiles de 9 mm y 3,80 mm).
Además hallaron droga y una balanza de precisión, lo que terminó de complejizar su frente judicial.
Cabe recordar que la imputación es muy gravosa, con cargos que podrían dejarlo en prisión por más de 20 años.
La pesquisa está a cargo de la fiscal titular de la UFI Nº 17 de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo.
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