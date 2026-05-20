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NÚMEROS ROJOS

¿Crisis?; Banderas niega estar en la lona: “¡No estoy arruinado, estoy a tope!”

Por Redacción

Antonio Banderas dice que no está en la bancarrota, luego de que algunas informaciones deslizaran que el teatro que impulsó en Málaga está en números rojos.

“¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope!”, respondió Banderas a las versiones en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

Allí, aclaró: “Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales”. Y contó que el “objetivo” en el Teatro del Soho Caixabank es “hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”, agregó, comentando que “si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil”.

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