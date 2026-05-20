Villarruel a Adorni: “Estamos esperando”

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, aprovechó una visita a la ciudad de Rosario, Santa Fe, para cargar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reclamarle que aclare la situación patrimonial por la que lo investiga la Justicia.

“Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, sostuvo la titular del Senado en declaraciones a la prensa local.

De este modo, se sumó al pedido que antes había hecho la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

El motivo principal de su visita a Rosario fue estrictamente familiar y de carácter íntimo: participar de una misa especial en conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, un militar de destacada trayectoria que combatió en la guerra de Malvinas y que falleció a causa de complicaciones por Covid-19. Al llegar, la funcionaria fue recibida por el cura párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola.

A pesar del despliegue de un discreto operativo de seguridad que no interrumpió el tránsito vehicular, la llegada de Villarruel generó una fuerte expectativa.

Al concluir la ceremonia religiosa, la Vicepresidente brindó definiciones de la coyuntura política.

En ese marco, al ser consultada por los periodistas sobre las internas que sacuden al oficialismo, la Vicepresidenta buscó desmarcarse del Ejecutivo. “No participo del Gobierno”, aclaró, sugiriendo que las explicaciones sobre el rumbo de la gestión deben pedirse directamente a Javier Milei.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para señalar diferencias metodológicas y subrayó: “Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto”.

La declaración más fuerte de la jornada llegó cuando le preguntaron por la situación del ministro coordinador. Lejos de esquivar el tema, Villarruel sentenció: “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”.

De esta manera, le echó más leña al fuego de la interna que mantiene con el Gobierno prácticamente desde el inicio de la gestión.

Sin embargo, aclaró: “Yo no participo de ninguna pelea”. Y, apuntó que en su caso se limita a desempeñar su “labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas”.

Finalmente, la titular de la Cámara Alta prefirió no dar definiciones sobre el escenario electoral a largo plazo o una eventual candidatura para 2027.

Consultada sobre cuál será su futuro político, frente al distanciamiento que mantiene con los Milei, aseguró: “No tengo decidido eso, falta mucho tiempo”.