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La Ciudad |BREVES

Invitan a una velada patriótica en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús

Invitan a una velada patriótica en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús

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20 de Mayo de 2026 | 04:38
Edición impresa

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se llevará a cabo una Velada Patriótica el próximo domingo 24 de mayo a las 22, en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús (9 y 57). Allí se presentará la Banda Militar del Regimiento 7 con un repertorio de canciones patrias. La entrada es gratuita, pero se le solicita a los asistentes llevar alimentos no perecederos que serán donados a Cáritas.

 

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