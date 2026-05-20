Secuestran más de 68 vehículos en operativos de seguridad en la Ciudad

Un megaoperativo de la Municipalidad para reforzar la prevención, la seguridad vial y el ordenamiento urbano en la Ciudad terminó el lunes con cuatro aprehensiones, más de 68 vehículos secuestrados y unos 180 acarreos por irregularidades en distintos barrios.

La secretaría de Control Urbano y Convivencia realizó procedimientos conjuntos con el Ministerio de Transporte bonaerense destinados a detectar transportes ilegales de pasajeros e irregularidades en vehículos de carga. Además, se llevaron adelante operativos dinámicos de control vehicular en las intersecciones de 32 y 4, 15 y 33, 72 y 133 y 38 y 116, donde se labraron 1.742 actas por distintas infracciones. Como resultado, se secuestraron 68 vehículos, se realizaron 180 acarreos y se notificó a propietarios de automóviles abandonados en la vía pública.

Por su parte, la secretaría de Seguridad municipal desarrolló operativos de saturación y controles preventivos en jurisdicciones de las comisarías 3ª, 5ª, 10ª, 12ª, 14ª y 16ª, además del Destacamento Arana. En total, se fiscalizaron 186 vehículos y se secuestraron 38 motocicletas.

Asimismo, durante los procedimientos se concretaron 11 aprehensiones por distintos hechos delictivos y contravenciones. Entre ellas, cuatro personas fueron demoradas por caza ilegal y otra por circular con una licencia de conducir apócrifa. También se brindó apoyo a la Comisaría 16ª durante el traslado de una camioneta con cuatro aprehendidos.

Desde la Comuna señalaron finalmente que las tareas continuarán desarrollándose de forma sostenida en todo el Partido con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad y garantizar una mayor convivencia en los distintos barrios platenses.