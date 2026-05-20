Los nexos que unirían a los Mahiques con la AFA

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El martes 4 de noviembre del año pasado, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia lanzó oficialmente la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UnAFA) y anunció en ese acto que Alberto Barbieri —contador público y exrector de la UBA— sería el titular de la nueva institución y que lo acompañaría como vicerrector Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación.
Según la versión de Mahiques, apenas realizada la presentación de la UnAFA pidió que su nombre fuera eliminado del sitio web oficial, porque renunciaba al puesto que había aceptado y fue anunciado un día antes.
Pese a eso, su nombre continuó figurando en la página de la AFA hasta, por lo menos, mediados de marzo de 2026 en lo que, según una nota del diario Clarín, habría sido un intento por mostrar distancia con la institución.
De acuerdo con la ifnormación periodística, la relación del ministro con el fútbol no se agota en la UnAFA, ya que Mahiques ocupa el cargo de representante argentino en la Comisión de Ética de la Conmebol, donde trabaja ad honorem.
A ese puesto, señaló el citado matutino, habría llegado con el apoyo y aprobación de Tapia, quien mantiene una estrecha relación con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y con la propia FIFA.
En 2017, Mahiques ya había ingresado como miembro de la Cámara de Resolución de Disputas del Tribunal del Fútbol de la FIFA.
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Los lazos no serían solo del ministro. Su hermano Esteban se desempeña como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia (también ad honorem) y antes formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, titular de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (cargo que ocupará por 5 años más con aval del Senado), quedó en el centro de la escena por su presunto vínculo con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA e investigado por la adjudicación de una mansión en Pilar a través de presuntos testaferros. Según Clarín, los miércoles por la noche se jugaba al póker en el casino de esa propiedad, con participación de jueces, fiscales, operadores judiciales y, ocasionalmente, el propio Toviggino. Carlos Mahiques se apartó del caso de la quinta de Pilar tras un informe periodística, aunque alegó que su excusación fue por razones procesales y no por haber festejado allí su cumpleaños, como trascendió.
Pese a estas revelaciones que darían cuenta de los nexos entre los Mahiques y la AFA, ayer el ministro de Justicia salió a negar públicamente vínculos con Tapia y Toviggino.
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