El viernes, sin IOMA en los consutorios de psicología

El Colegio de Psicólogos de la Provincia anunció un corte de la atención a IOMA por 24 horas este viernes 22.

La medida aparece como parte del reclamo por lo que se considera como falta de pago y ausencia de respuestas por parte de la obra social.

Según trascendió, el conflicto se desató por la existencia de facturas con remito presentado hace más de un mes que todavía no cuentan con la orden de pago emitida. Desde el sector advirtieron que esta situación genera una profunda incertidumbre económica y se alinea con lo que consideran un “incumplimiento estructural” por parte de la obra social estatal hacia quienes brindan atención en salud mental. En lo que va del año, IOMA solo efectivizó tres de los cinco pagos debidos, se indicó.

Desde el Colegio destacaron que esta parálisis no solo perjudica los ingresos de los matriculados, sino que pone en jaque la continuidad y la calidad de los tratamientos de miles de bonaerenses. Al respecto, indicaron que “se vulnera el derecho de las y los prestadores a cobrar en tiempo y forma, pero también el derecho de las personas afiliadas a acceder a una atención adecuada y oportuna”, al tiempo que anticiparon que, de no regularizarse los pagos de manera inmediata, se profundizará el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza.