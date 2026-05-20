Reticencia de libertarios al proyecto de Kicillof para regular las apps

La propuesta del gobernador, Axel Kicillof, para regular las plataformas virtuales, como Pedidos Ya y Uber, ya provocó este martes la reacción del arco libertario en la Legislatura bonaerense, que anticipan su reticencia al nuevo proyecto de ley.

Como viene publicando EL DIA, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, anunció el lunes el inminente envío de un proyecto de ley a la Legislatura, que apuntará a darle certezas a trabajadores de las aplicaciones.

Sin embargo, este martes, en los pasillos legislativos, dirigentes libertarios ya mostraron por lo bajo su rechazo a la iniciativa. “El Gobernador no genera un solo empleo genuino en el sector privado y ahora quiere destruir y regular el único refugio que encontraron miles de bonaerenses para subsistir frente a la crisis”, lanzaron.

Y añadieron que la Provincia quiere “asfixiar” las fuentes de trabajo privado con burocracia e impuestos encubiertos.

Desde Gobernación insisten en que el proyecto no busca un blanqueo laboral ni una relación de dependencia tradicional; sino establecer “un piso mínimo” de protección frente a la alta siniestralidad vial del sector.

Y para seducir a los repartidores, el proyecto promete convenios con el Banco Provincia de Buenos Aires para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y cascos a quienes se anoten en la App oficial. Según la fundamentación oficial, estos lugares funcionan en un “total anonimato” que desde el ejecutivo bonaerense planean quebrar con inspectores de carne y hueso.

La reacción de la oposición en la Legislatura bonaerense fue inmediata y feroz. Desde los bloques de La Libertad Avanza y sectores duros del PRO ven en esta iniciativa un intento solapado de “estatizar” y “sindicalizar” un modelo de negocios cuya principal virtud es la libertad de horarios.

“Queremos un registro de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo Correa el lunes.