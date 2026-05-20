Subió el riesgo país y bajan acciones

Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres
Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres
Acoso escolar: condenan a la Provincia por no actuar en un caso de bullying
El hermano de Adorni sumó otros $21 millones a su declaración
Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Odontólogos suspenden la atención por PAMI y afecta a jubilados de La Plata
Cartonazo vacante y pozo de $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado
Fruta y verdura de estación: días para cítricos, repollo y brócoli
Dolor en La Plata por la muerte del profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Indagan a los acusados de querer vengar un robo a “sangre y plomo”
Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios
Un nene lucha por su remedio, contra el tiempo y la burocracia de la salud
Un elefante marino paró en la Isla Santiago y se niega a volver al agua
Organizaciones sociales y sindicatos marchan contra el ajuste en Salud
Fallas en los planes de vacunación y riesgos para chicos en edad escolar
Un camión sufrió una falla mecánica y perdió gran parte de su carga de carbón en la rotonda Favaloro
La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei
Milei defendió a Menem, pero advirtió: “Santiago Caputo es mi hermano”
Reticencia de libertarios al proyecto de Kicillof para regular las apps
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Volvió a ser una jornada negativa para las acciones y los bonos argentinos, que cayeron en Wall Street. El S&P Merval cedió 1,5% y el riesgo país, índice que confecciona el JP Morgan, alcanzó los 547 puntos básicos, tras haber caído debajo de los 500 puntos la semana pasada.
Los ADR, como las acciones de las compañías argentinas que se negocian en dólares en Wall Street, en su mayoría, cerraron a la baja: Banco Supervielle (-6,3%), Grupo Galicia (-5,6%), Banco Francés (-5,4%) y Banco Macro (-4,6%). También los bonos soberanos en dólares, como los Bonar y Globales, sufrieron una baja del 0,3% en promedio.
Mientras, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió otros US$144 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), por lo que lleva comprados más de US$8.300 millones desde que inició el año.
El dólar oficial cerró ayer en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto al lunes. El blue se negoció en $1.435 para la venta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí