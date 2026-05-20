Subió el riesgo país y bajan acciones

Volvió a ser una jornada negativa para las acciones y los bonos argentinos, que cayeron en Wall Street. El S&P Merval cedió 1,5% y el riesgo país, índice que confecciona el JP Morgan, alcanzó los 547 puntos básicos, tras haber caído debajo de los 500 puntos la semana pasada.

Los ADR, como las acciones de las compañías argentinas que se negocian en dólares en Wall Street, en su mayoría, cerraron a la baja: Banco Supervielle (-6,3%), Grupo Galicia (-5,6%), Banco Francés (-5,4%) y Banco Macro (-4,6%). También los bonos soberanos en dólares, como los Bonar y Globales, sufrieron una baja del 0,3% en promedio.

Mientras, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió otros US$144 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), por lo que lleva comprados más de US$8.300 millones desde que inició el año.

El dólar oficial cerró ayer en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto al lunes. El blue se negoció en $1.435 para la venta.