El PJ moviliza a un año de la la detención de Cristina

El Partido Justicialista dispondrá una serie de movilizaciones para el mes que viene, cuando se cumpla un año de la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner.

El 10 de junio la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en el marco de la causa Vialidad que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el desempeño de funciones públicas.

Durante un encuentro que se desarrolló ayer en la sede del PJ nacional, se estableció un cronograma de actividades que desembocará en una movilización masiva hacia Parque Lezama a fines de junio.

La mesa de coordinación que delineó las actividades estuvo integrada por el senador formoseño José Mayans, la diputada Teresa García, la senadora Juliana Di Tullio y el intendente del municipio de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

También formaron parte de la deliberación el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, y la ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta.

Durante la reunión se pautaron concentraciones en las inmediaciones del edificio ubicado en San José 1111, involucrando a agrupaciones de jubilados, centros de estudiantes y organismos de derechos humanos.

Las actividades buscan “evitar el aislamiento político y afectivo” de la ex presidenta y sostener una presencia permanente frente a San José 1111. En esa línea continuarán realizándose nuevas jornadas impulsadas por distintos sectores sociales, entre ellos jubilados, estudiantes, artistas, organismos de derechos humanos, profesionales y organizaciones territoriales.

En las últimas semanas, dirigentes manifestaron la necesidad de incorporar el reclamo por su situación penal en la agenda de la totalidad de las ramas del peronismo. En este contexto, miembros del círculo íntimo de la ex mandataria habrían enviado este pedido a distintos sectores.

La decisión de movilizar tiene como telón de fondo la disputa interna en el peronismo que libran Axel Kicillof y el kirchnerismo.