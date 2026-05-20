Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

Política y Economía |EN JUNIO

El PJ moviliza a un año de la la detención de Cristina

El PJ moviliza a un año de la la detención de Cristina

cristina kirchner

20 de Mayo de 2026 | 04:54
Edición impresa

El Partido Justicialista dispondrá una serie de movilizaciones para el mes que viene, cuando se cumpla un año de la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner.

El 10 de junio la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en el marco de la causa Vialidad que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el desempeño de funciones públicas.

Durante un encuentro que se desarrolló ayer en la sede del PJ nacional, se estableció un cronograma de actividades que desembocará en una movilización masiva hacia Parque Lezama a fines de junio.

La mesa de coordinación que delineó las actividades estuvo integrada por el senador formoseño José Mayans, la diputada Teresa García, la senadora Juliana Di Tullio y el intendente del municipio de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

También formaron parte de la deliberación el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, y la ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta.

Durante la reunión se pautaron concentraciones en las inmediaciones del edificio ubicado en San José 1111, involucrando a agrupaciones de jubilados, centros de estudiantes y organismos de derechos humanos.

LE PUEDE INTERESAR

Nuevas autoridades del Frente Grande

LE PUEDE INTERESAR

Secuestran más de 68 vehículos en operativos de seguridad en la Ciudad

Las actividades buscan “evitar el aislamiento político y afectivo” de la ex presidenta y sostener una presencia permanente frente a San José 1111. En esa línea continuarán realizándose nuevas jornadas impulsadas por distintos sectores sociales, entre ellos jubilados, estudiantes, artistas, organismos de derechos humanos, profesionales y organizaciones territoriales.

En las últimas semanas, dirigentes manifestaron la necesidad de incorporar el reclamo por su situación penal en la agenda de la totalidad de las ramas del peronismo. En este contexto, miembros del círculo íntimo de la ex mandataria habrían enviado este pedido a distintos sectores.

La decisión de movilizar tiene como telón de fondo la disputa interna en el peronismo que libran Axel Kicillof y el kirchnerismo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Gimnasia buscará tres refuerzos en el mercado de pases y hablan de "salto de calidad"

Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona

Estudiantes ya hizo la primera incorporación antes del comienzo del mercado de pases

Estudiantes va por un triunfo clave ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres

Se complicó: Boca empató en noche polémica

EL DIA en Río | Samba Pincharrata: Estudiantes se hará sentir en Río

Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios
Últimas noticias de Política y Economía

Se disparó: la inflación mayorista marcó 5,2% en abril

La interna libertaria se disputa en las redes y también en la Justicia

Crece la polémica por recorte de la Zona Fría

La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei
Espectáculos
Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado
Todos contra Wanda: a nadie le gustó que se llevara la estatuilla
Lloró y se escondió: una noche de disgustos para Evangelina Anderson
Vicky Xipolitakis subió al escenario y a Mica Viciconte no le gustó nada
“The Mandalorian”: ¿Puede “Star Wars” recobrar la magia?
Policiales
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Indagan a los acusados de querer vengar un robo a “sangre y plomo”
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Fotomultas: cierran una causa por falta de pruebas
Niegan cargos por dos expresiones antisemitas
Información General
Alerta mundial por un brote de ébola: para una experta de La Plata, "está perfecto lo que hizo la OMS"
Acoso escolar: condenan a la Provincia por no actuar en un caso de bullying
Lograron el nacimiento de pollos incubados en huevos artificiales
Alerta por hantavirus en la Provincia: Salud confirmó más casos y se incrementó la cifra de fallecidos
Detuvieron al hijo del fundador de Mango por el presunto asesinato de su padre en un accidente de montaña
Deportes
Estudiantes va por un triunfo clave ante Flamengo: formaciones, hora y TV
La cuenta pendiente del Pincha en el Maracaná
Estudiantes ya hizo la primera incorporación antes del comienzo del mercado de pases
EL DIA en Río | Samba Pincharrata: Estudiantes se hará sentir en Río
Gimnasia buscará tres refuerzos en el mercado de pases y hablan de "salto de calidad"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla