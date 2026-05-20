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Política y Economía |POR FACTURAS APÓCRIFAS

Una nueva denuncia impositiva contra Tapia

Una nueva denuncia impositiva contra Tapia

Claudio “Chiqui” Tapia

20 de Mayo de 2026 | 04:57
Edición impresa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó otra denuncia contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por presuntamente haber utilizado facturas falsas para evadir impuestos.

La nueva presentación de la ARCA es por supuestas irregularidades en la facturación por un monto superior a los $900 millones en concepto de servicios que no habrían existido.

Así, los principales directivos de la AFA quedaron otra vez envueltos en una causa penal que abrió el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial.

La denuncia se suma a la que ya enfrenta la AFA a partir de una presentación anterior del organismo recaudador por presunta retención indebida de aportes y tributos por $19.300 millones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Por ese expediente, Tapia y Toviggino ya fueron citados a indagatoria.

Para el fiscal, “las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad”.

También planteó que se debe llevar adelante una investigación por “evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas, o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso”. En este contexto, dijo que se está ante conductas presuntamente ilícitas, las cuales son “considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”.

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Según esta denuncia, entre enero 2023 y marzo 2025 la AFA facturó $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. De esta forma, el ente rector del fútbol habría logrado evadir $320.784.664,61 ($341 millones si suman intereses, además de una multa por $125.792.579,86).

A su vez, ARCA acusó a la AFA de haber emitido facturas a empresas con diferentes irregularidades, dejando lugar a la sospecha de que fueron gastos simulados, por lo que solicitó que se investiguen los delitos de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.

El fiscal Navas Rial determinó que iniciará una investigación en contra de Tapia y Toviggino. Pero también recaerá sobre el gerente general, Gustavo Lorenzo, y el actual y ex secretario general, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente, quienes estaban a cargo de la administración cuando sucedieron los hechos.

 

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