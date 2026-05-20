La interna libertaria se disputa en las redes y también en la Justicia

La interna despiadada y pública en el gobierno entre Karina Milei y Santiago Caputo no se juega solo en redes sociales (X es un campo de batalla habitual), donde el asesor presidencial apuntó recientemente contra Martín Menem. Parte de esa “guerra” política se juega también en tribunales, sin la estridencia de esas redes sociales.

El primero en recurrir a la Justicia fue Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina y titular de La Libertad Avanza en la Provincia. Quien, por cierto, acaba de ser designado presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso que debe controlar a la SIDE. Ese organismo es manejado por Caputo a través de su titular, Cristian Auguarda. O sea, el karinismo podrá auscultar la casa de espías. Ese paso le costó al Gobierno el enojo del PRO. Es que el sillón en el que recaló Pareja había sido prometido a Cristina Ritondo, jefe de los diputados amarillos.

La cuestión es que Pareja, odiado por Las Fuerzas del Cielo caputistas, denunció a tuiteros por hostigarlo en redes y publicar su teléfono celular tras la derrota en la elección bonaerense de 2025.

La fiscal Celsa Ramírez llamó a indagatoria a 24 militantes digitales (10 usuarios de X y 14 de WhatsApp) a fines de abril último, una decisión que repudió el streamer Daniel Parisini (el Gordo Dan), uno de los soldados de Caputo más encumbrados. Es, de hecho, como si hablara el asesor. “Nadie de LLA asistió a los chicos. Ningún diputado les preguntó si necesitaban abogados, algunos tienen defensores oficiales”, se lamentan cerca de los tuiteros denunciados.

Se había hecho una tregua entre los sectores pero la interna volvió a explotar por el control sobre la SIDE y por la estrategia política de un Gobierno que no puede superar el escándalo por las denuncias contra Manuel Adorni, hombre de Karina. Por ese tema, allí miran con recelo a Caputo.

DENUNCIA

En los últimos días, Maximiliano Corio, uno de los pocos concejales en los 135 municipios que responde a las Fuerzas del Cielo, presentó una denuncia en el juzgado del juez electoral Alejo Ramos Padilla para pedir la intervención de LLA en la Provincia.

El denunciante afirma haber reunido en su distrito (Campana) 427 fichas de afiliación cuya registración no está acreditada. La presentación sugiere un manejo discrecional del padrón partidario, que permitiría controlar la vida interna de la fuerza. El escrito de once páginas describe lo que ya se sabe: una estructura altamente centralizada en un núcleo reducido, que encabeza Pareja. O sea, Karina Milei.

En la demanda también se alerta que el partido no habría cumplido con la obligación de realizar elecciones internas en 180 días, exigida por la Justicia Electoral para su reconocimiento. Y supone que la denuncia por hostigamiento digital de Pareja fue una represalia por el disenso interno.

El juez electoral bonaerense le dio traslado a la conducción partidaria, que ya fue notificada. Cerca de Pareja se mostraron sorprendidos. Dicen que Corio nunca antes había manifestado preocupación alguna.

La denuncia contra la conducción de Pareja sumó otro capítulo en el Parlasur

Los libertarios díscolos advierten que se multiplicarán más presentaciones de militantes de diferentes municipios contra la conducción partidaria de LLA de Buenos Aires y también en otros distritos, donde siempre prima la mano de los primos Menem, Martín y “Lule”. Son los otros dos alfiles de Karina. Lo que llevaría la guerra a un tenor cercano al escándalo.

En las últimas horas también trascendió que la promocionada afiliación de Santiago Caputo a LLA en la Ciudad, cuando se retrató a los abrazos con Javier Milei y su hermana, nunca se formalizó. Esa foto es de 2025 y acaso pretendía simbolizar la capitulación del asesor.

“DETALLES MENORES”

La titular de LLA en la Capital, la karinista Pilar Ramírez, ordenó al apoderado de la filial porteña del partido constatar por qué Caputo no figura en el padrón, aunque rápidamente desde el entorno de la legisladora rechazaron cualquier irregularidad. “Detalles menores”, explicaron. Lo mismo ocurrió en la Provincia, donde Pareja afilió a la senadora bonaerense Florencia Arietto, pero su ficha tampoco está disponible.

Fuentes partidarias afirman que más del cincuenta por ciento de los legisladores provinciales no están registrados como afiliados a pesar de las masivas inscripciones que encabezó la secretaria general de Presidencia, titular de LLA a nivel nacional.

No es todo. La denuncia contra la conducción de Pareja sumó otro capítulo en el Parlasur, en el que una decena de militantes solicitó el 9 de mayo al Observatorio de la Democracia de ese órgano regional que interviniera para solicitar informes a la Justicia Electoral sobre el funcionamiento del partido bonaerense. Aunque no habla de delitos, advierte que la reiteración de reclamos podría afectar la calidad democrática y el normal desarrollo de las elecciones.

La denuncia ante Ramos Padilla y la que se remitió al Parlasur cuentan con el auspicio del abogado Jeremías Rodríguez -oriundo de Luján y con pasado en la Coalición Cívica- quien también había sido demandado por hostigar al presidente de LLA en la Provincia, pero ya fue sobreseído.

Pareja, con el aval de la hermanísima, organiza la realización de “Cabildos abiertos” de dirigentes y militantes en municipios de la Provincia. Primer paso: el próximo 25 de Mayo. Busca movilizar a la tropa, algo adormecida (¿o escondida?) desde que estalló el affaire Adorni e incluso desde antes.