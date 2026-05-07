Recopados: a la altura del partido

Los hinchas de Estudiantes que viajaron a Cusco para alentar al equipo del Cacique Medina apostados en una de las cabeceras del estadio / EL DIA

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Como era de esperar, otra vez Estudiantes tuvo un acompañamiento para el aplauso. Muchas veces se naturaliza que los hinchas viajen, gasten dinero de ahorros o de su vida cotidiana para estar en un partido de copa Libertadores. Eso sucedió anoche en Cusco, con un más que nutrido grupo albirrojo en el sector visitante haciéndole el aguante al equipo del Cacique Medina que tuvo que desafiar los 3450 metros de altura.

Está claro que no fue un partido sencillo para los jugadores y tampoco para los hinchas. Alguno tuvo que pedir asistencia o llevarse el oxígeno portátil que se vende en cada farmacia de la ciudad. Por supuesto que también el comprimido para evitar los males de la altura. Aun así estuvieron y se bancaron el partido para destacar.

Estos hinchas, al llegar a Perú, posaron junto al Cacique Medina / EL DIA

Banderas como “Los Leales”, “Ringuelet”, “Agrupación 16 de octubre”, “Nunca más”, “Villa Elisa”, “Los Salvioli”, “Principi”, “Berisso”, “Mar del Plata”, Plaza Güemes, “La Loma”, “La 528”, “Punta Lara”, “Merlo” y algunas más se desplegaron en el estado Garcilaso de la Vega.

Muy cerca de allí, a las 15 horas de Cusco, los primeros hinchas se reunieron para caminar juntos hasta el estadio. Todo se vivió con total normalidad y no hubo que lamentar ningún suceso no deseado. No hubo cordones policiales ni excesivos cacheos para poder entrar a esa enorme tribuna Sur que se habilitó para la ocasión.

Un grupo de simpatizantes que quisieron estar cerca del equipo / EL DIA

Durante el día los hinchas disfrutaron de un fuerte sol que obligó a usar lentes oscuros y, por supuesto, remeras con mangas cortas. Pero una vez que el sol se ocultó todos tuvieron que buscar un sueter, una campera y, por qué no, uno de esos gorros tradicionales del lugar con protector de orejas.

Otro de los que viajó fue Juan Carlos Gamondi, el hombre que se hizo viral por una nota que publicó este medio en Asunción, cuando había sido captado cantando en la tribuna y revoleando su bastón como un jovencito. En aquella nota contó que había tenido un ACV y que no podía caminar con normalidad sin esa ayuda. Ocho meses después sigue su franca recuperación y también fue otro de los que se tomó varios vuelos para llegar hasta Cusco.

Rubén, Ciro y Robertino Paglietini y Alejandro Gómez / EL DIA

SON PLATENSES, PERO VIVEN EN AREQUIPA

Entre las muchas historias que se encontraron estuvo la de los hermanos Barrionuevo, que nacieron en La Plata pero en 1976 -cuando se produjo el Golpe Cívico Militar- sus padres decidieron irse a vivir a Arequipa, las tierras de su papá. Entonces llevan 50 años en Perú y la visita de Estudiantes fue un disparador para que toda su familia diga presente en Cusco.

Ambos han viajado en reiteradas oportunidades a la Argentina para visitar a otros familiares y, lógico, para ver a Estudiantes. Lucieron una camiseta desteñida pero que evidentemente fue guardada con mucho amor varios años.

Otra de las postales de hinchas que llegaron para alentar / EL DIA

Y lo mismo la historia de Irvis, un cusqueño de 35 años que estuvo en La Plata estudiando y formando lazos de amistad. Y radicado por su ciudad natal nuevamente no dudó un segundo en irse a la Plaza de Armas del central histórico para encontrarse con hinchas de Estudiantes y buscar a dos que sabía que estaban por la zona. “Me traje muchas cosas de Argentina y una de ellas la pasión por el Pincha”, le dijo a este medio. El estadio llegó con una gran bandera que decía “Para el Cusco, las Malvinas son argentinas”.

Otro “peruano” con la camiseta del Pincha fue Claudio Acevedo, actualmente radicado en Chiclayo, una ciudad norteña de Perú en donde vive hace muchísimos años. “Siempre sigo de cerca a Estudiantes, lo ví el día que le ganó a Juan Aurich y estaba deseando que jugase en este país, Cuando se sorteó la Copa saqué pasajes”, relató en Eldia.com y dijo que a él la altura lo afecta porque en Chiclayo se está al nivel del mar.

Un reconocimiento a las Islas Malvinas a través de estos hinchas / EL DIA

Pero si hubo una historia que pasó por sobre todas las demás fue la de los hinchas de la localidad de Merlo, quienes juntos a otros de Los Hornos y La Plata viajaron en colectivo en un viaje de más de dos días, primero de Buenos Aires a La Paz y luego desde la capital boliviana hasta Cusco. Se hizo eterno el viaje de ida y no se imaginan el de regreso, pero la pasión por Estudiantes lo hizo posible.

Después se pasearon cientos de hinchas. El Tecla de Mar del Plata, la familia Núñez de Mendoza, de la agrupación Ringuelet, la familia Ferella y tantos más que sería imposible enumerarlos. Todos tuvieron algún paso por el centro de la Ciudad en algún momento de la mañana. Los que tuvieron más tiempo hicieron un poco de turismo, pero cercano. Otros se van a quedar unos días para recorrer la zona.

Juanito Fernández, Juan Pablo Zucca e Ignacio Tranquilini / EL DIA

Anoche las entradas se vendieron a precios muy accesibles. Por ejemplo la tribuna Sur, en donde estuvo la gente del Pincha, costó 20 soles el equivalente a poco más de 3 dólares. Los locales pagaron 25 soles para su popular y 35 para sentarse en la platea. Hubo una tribuna que no estuvo habilitada. Debido a estos precios tan accesibles muchos turistas consiguieron un ticket para estar con la parcialidad de Cusco. Se vio como a los contingentes les ofrecían las entradas a ese valor.

De la filial Ferella dijeron presente para acompañar al Pincha / EL DIA