El Pincha regresa y pone el foco en Racing

Tras el exigente compromiso disputado en Perú frente a Cusco FC por la Copa Libertadores, la delegación de Estudiantes emprenderá el regreso al país en horas de la mañana con un cambio de chip inmediato. Sin demasiado margen de descanso, el plantel albirrojo deberá enfocarse rápidamente en el Torneo Apertura, donde el domingo afrontará un cruce decisivo ante Racing Club por los octavos de final.

El calendario no da respiro y en City Bell lo tienen claro. Luego del arribo a la ciudad, el equipo retomará los entrenamientos el viernes en el Country Club, en una práctica que será clave para evaluar el estado físico de los futbolistas tras el desgaste que implicó jugar en la altura de Cusco. El cuerpo técnico, encabezado por Alexander Medina, pondrá especial atención en la recuperación de sus dirigidos, sabiendo que el margen entre un partido y otro es mínimo.

En ese contexto, el entrenador deberá tomar decisiones importantes de cara al duelo ante la Academia. La intención inicial sería apostar por lo mejor disponible, aunque todo dependerá de cómo respondan los jugadores luego del esfuerzo realizado en Perú. La exigencia de la doble competencia obliga a administrar cargas y a medir riesgos, sobre todo en una instancia de eliminación directa donde no hay margen de error.

El encuentro frente a Racing está programado para el domingo 10 de mayo a las 17 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, donde el Pincha buscará hacerse fuerte para avanzar a los cuartos de final. En caso de lograr la clasificación, el equipo volvería a jugar el miércoles 13, también en condición de local, en una semana que podría resultar determinante en el plano doméstico.

Pero la agenda no se agota allí. A la par de la definición del torneo local, Estudiantes deberá afrontar las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El miércoles 20 visitará a Flamengo en Río de Janeiro, mientras que el martes 26 recibirá a Independiente Medellín en UNO.