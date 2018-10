“Si jugamos bien, mejor, pero lo más importante es volver a ganar”

El Chino reconoció el mal momento del equipo y la necesidad de cortar la mala racha con un triunfo. “Hay que ganar”, repitió

“Hoy por hoy necesitamos ganar”. Esa frase la utilizó una y varias veces Leandro Benítez en la conferencia de prensa brindada ayer en el primer piso del Country Club, en la antesala del partido contra Atlético Tucumán.

El técnico de Estudiantes es consiente del mal momento de su equipo y de las necesidades urgentes por conseguir los tres puntos. En pocas palabras, entiende que si no suma una buena cantidad de puntos en los próximos tres partidos su futuro en el Club estará seriamente cuestionado.

“El funcionamiento queda un poco de lado, tenemos esa necesidad de ganar y el domingo intentaremos eso. Si jugamos bien, mejor, pero lo importante es ganar”, aseguró Benítez en relación al partido de mañana contra Atlético Tucumán en Quilmes.

Si bien no confirmó el equipo, valoró la posibilidad de volver a contar con Jonatan Schunke en la defensa y evaluó la alternativa de iniciar el partido con el Tanque Pavone desde el arranque. “Jony (Schunke) se recuperó muy bien y seguramente va a estar el domingo. Es un jugador muy importante para nosotros”.

Sobre Pavone aseguró que “las veces que le tocó entrar lo hizo de la mejor manera y es una alternativa para participar el domingo, más sabiendo que tenemos tres partidos en una semana y necesitamos encontrar el equipo que crea conveniente para cada uno. Si le toca es porque viene haciendo bien las cosas y pienso que es el momento de él”.

El Chino reconoció que su equipo bajó considerablemente el nivel respecto a los partidos del inicio del semestre. No ahondó en las causas del bajó, pero sostuvo que sólo ganando estará recuperando la confianza perdida.

“Trabajamos para que los errores no vuelvan a suceder y tratar de cortar esta racha con un resultado positivo. El equipo siempre se entrega al máximo. Tenemos que corregir las cosas que se hacen mal para que no sucedan y seguir mejorando. No es un buen momento y lo tenemos en claro. Son importantes los partidos que vienen, pero tenemos que pensar en el domingo, en volver a sumar y ser el equipo que fuimos. Esperamos que nos salgan las cosas. Confío plenamente en mis jugadores, que dan el máximo por la camiseta y por el el club que representan”, remarcó.

Estudiantes aprovechó las dos semanas para corregir errores respecto al mal paso en Victoria contra Tigre: “Por un lado fue bueno el parate y por otro no porque siempre querés revancha rápido. Nos vino bien para corregir lo que no veníamos haciendo bien y lo que sí darle continuidad. Hicimos hincapié en los detalles y esperamos volver a ganar”.

También se refirió al Decano tucumano, uno de los escoltas del puntero Racing y de gran performance en el semestre. “Enfrentamos a un gran rival y es un equipo muy duro, defiende muy bien y es intenso cuando ataca”, completó.

En el final se refirió a la ausencia de Gastón Fernández, quien parece que otra vez se quedará afuera del primer equipo. El Chino aseguró que tiene una gran relación con todos los jugadores pero que se decide por once y lo hace los que están mejor. “Si pusiera a mis amigos sería otra cosa, pongo a los que veo mejor”.

