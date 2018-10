Buscan alcanzar una solución para que el alumno que sufrió bullying pueda volver a clases

Hubo una reunión e Intervendrá la Defensoría del Pueblo de la Provincia tras la denuncia realizada por la madre del estudiante

Todos los esfuerzos están volcados para que el alumno de sexto grado del turno mañana de la Primaria 18 de Gonnet vuelva al aula cuánto antes. La idea es que el regreso se concrete entre hoy y mañana. Según trascendió, hubo una reunión ayer entre la madre del estudiante, la directora del colegio y la inspectora que está a cargo de la resolución del conflicto.

El encuentro duró más de dos horas, en la mañana de ayer y ahora aguardaban un encuentro con padres de otros alumnos para que el estudiante pueda regresar al colegio donde, según denunció su madre, recibió castigos físicos y verbales de sus compañeros, como así también “abuso de poder por parte de la propia directora y una docente” del establecimiento educativo.

Cecilia de Tezano Pinto, madre del alumno que no va a clases desde el jueves pasado, tras haber sufrido agresiones físicas por parte de sus compañeros, planteó que “la reunión fue extensa, pero fui con el objetivo de que mi hijo vuelva a clases cuánto antes”.

Para la madre del alumno que recurrió a instancias administrativas, hizo denuncias en la comisaría de Gonnet y busca una solución para que su hijo termine la primaria en el mismo establecimiento que lo hizo gran parte de la familia, la “reunión de hoy -por ayer- no me dio demasiadas garantías por parte de la directora, que intentó minimizar aquel episodio en el que irrumpió en el aula a preguntar a los compañeros de mi hijo si lo querían o no, episodio que me pareció espantoso, Y la inspectora sólo se refirió a lo pedagógico, sin referirse a las situaciones de bullying. Queremos que vuelva a clases nuestro hijo, porque falta muy poco para que finalice el ciclo lectivo y queremos que se resuelvan cuestiones de fondo en un colegio que toda la familia quiere”.

“Depende de las reuniones que mantengan en las próximas horas con los padres de otros alumnos de sexto grado si nuestro hijo va a volver a clases mañana -por hoy- o el jueves. La idea es que lo haga cuánto antes”.

También dijo que “vamos a monitorear la situación día tras día, porque en la reunión tanto la directora como la inspectora evitaron referirse a las medidas que se han adoptado desde hace un año cuando comenzamos a recorrer este complicado camino. Sólo dijeron que están ocupándose del tema y en ningún momento atinaron a pedir disculpas por los daños provocados”.

ACTA OFICIAL

Desde la dirección de Educación de la provincia plantearon que “tras la reunión la madre del alumno, la inspectora del colegio y la directora firmaron un acta en la que se refrendaron el programa de acciones para que el estudiante regrese a clases, sin referirse a otros episodios”.

Cabe indicar que en la mayoría de los casos, tras las reuniones de los padres las actas se confeccionan con lo sustancial del encuentro y se acuerda el texto para refrendar entre las partes.

La situación tomó tal dimensión que tomará intervención la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a través de especialistas en mediación y convivencia escolar.

Habitualmente se solicita que los primeros encuentros se realicen en forma separada entre las partes en conflicto y que los especialistas, autoridades y docentes traten de solucionar el conflicto.

El equipo de trabajo del programa “Conflictos en el ámbito escolar”, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se ofreció para entrevistar a la madre del alumno, junto a inspectores de la dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires.

RECLAMO Público

La situación tomó estado público cuando la madre del alumno agredido se cansó de la falta de respuestas del colegio y escuchó a la directora de la escuela responder que una posibilidad es cambiar al alumno de grado y que en los recreos el chico se quede en la dirección para evitar que lo golpeen.

Furiosa, la madre del alumno pidió ayuda pública porque “no puedo creer que se ponga foco en la víctima y separarlo, como si hubiera cometido una falta. Ya que a dirección suelen ir los chicos que no se portan bien”.

Cabe indicar que el alumno que dijo haber sido agredido comparte el grado hace varios años con el hijo de la directora del colegio en el que se produjo este caso de violencia escolar.

46 Denuncias por casos de bullying se realizaron el año pasado en la provincia de Buenos Aires, según datos que se brindaron en forma oficial. En la capital federal hubo 257 denuncias

30% crecieron las denuncias por acoso escolar y ciberacoso a nivel país, en 2017, según el relevamiento realizado por la organización no gubernamental Bullying sin Fronteras. Ese año, según la ong, fueron 2.907 los casos denunciados a nivel nacional