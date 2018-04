Guerra de los Maradona: fuego cruzado entre Diego y Dalma

Luego de que el futbolista no fuera al casamiento de su hija, se defendió y dijo que le había avisado y que le pagó el casorio y la casa

| Publicado en Edición Impresa

Dalma esperaba que papá Diego la llevara de la mano al altar, pero Maradona se quedó dirigiendo a su equipo en “un partido clave” y, claro, todo estalló por los aires: el crack trató de minimizar su ausencia, pero desde el entorno de su hija, por la que alguna vez juró, atacaron al Diez y comenzó una batalla que ayer siguió, con declaraciones cruzadas entre los protagonistas.

En medio del escándalo, Diego le envió un audio a “Intrusos” en el que decía: “No sé por qué se armó todo este candombe. Yo lo hablé con Dalma, le dije que si yo podía iba, pero justo nos jugábamos la vida con 30 familias de las que nadie habló. Lo de los regalos, está muy clarito. Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso”, disparó Diego desde Dubai, en alusión a la espectacular boda que organizó su hija y los fondos necesarios para pagarlos, y llegó a decir que “me dolió la fecha que programaron, me hubiese gustado estar con mi hija”.

Rial contó que conocía los cruces que estaban ocurriendo detrás de escena de la batalla mediática: “Ella se comunicó muy molesta con su padre, le recriminó que haya hablado con los medios y que mencionara el departamento en el que vive actualmente”, contó Rial, luego de que Diego deslizara que “esa casa la compraron con los 900 mil dólares que le presté a tu madre y jamás me devolvió. La casa y la fiesta te las pagué yo”.

Dalma se comunicó entonces con Débora D’Amato para aclarar que el ex futbolista no le pagó la boda. “La casa la compré hace mucho tiempo. A mi papá le devolví un auto. Así que por ese lado no me pueden correr... Mi papá no pagó un peso del casamiento, pero mi mamá no es la única persona que me puede ayudar a pagarlo” , expresó.

Mientras tanto, Claudia intentó mimar a su hija con un saludo atrasado por su cumpleaños en Instagram: “¡Sé que ya pasó, pero no me olvidé porque estuvimos juntas ayer en tu cumple! ¡Todavía hablando, llorando y riéndonos de todo lo vivido el sábado! Te amo con todo mi corazón”, escribió tierna mamá Clau.