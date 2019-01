Reconocer los errores y aceptar los objetivos

| Publicado en Edición Impresa

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

La derrota de Estudiantes pegó duro. Los hinchas se volvieron de Quilmes con mucha bronca, no tanto por el resultado sino por la forma. Sí, esta vez molestaron más otras cosas que una caída, empate o triunfo en sí mismo. Ver al equipo casi de rodillas y en un nivel tan bajo fue un cachetazo. También para los propios protagonistas.

Nadie imaginó un debut así. Y mucho menos después de ver la buena producción en Santiago e Chile. Pero Estudiantes no fue el de la otra semana y Vélez no se pareció en nada al débil Colo Colo. Aquí hay un punto de análisis: los hinchas tendrán que aceptar que este equipo no está para clasificar a la Copa Libertadores, sino para evitar caer más abajo del puesto 15. No es fácil aceptarlo, cuando en la última década la ambición fue otra. Pero no hay demasiados misterios.

Al Pincha le quedan nueve rivales. Nueve fechas. 27 puntos en juego. ¿Cuántos debería sumar para no arrancar muy abajo la próxima temporada en la tabla de Promedios? Quince, catorce... Que cada uno le ponga el número que le parezca. Ese es el objetivo de este equipo, no pelearle a Vélez, Racing o los equipos más encumbrados.

En lo estrictamente futbolístico, Estudiantes y Vélez fueron dos equipos que jugaron a cosas muy diferentes y a velocidades opuestas. También con promedio de edad diferente. En el primer tiempo el Pincha supo equilibrar el partido porque corrió una barbaridad y se puso en ventaja con un gol de pelota parada (la única forma de vulnerar a su rival). Pero en el último minuto un error conceptual gravísimo dejó el partido 1-1. Minuto 48, ganando 1-0 y con un 39 grados de sensación térmica, ¿por qué el equipo salió a atacar? ¿Por qué los laterales subieron tanto? ¿Por qué la Gata Fernández decidió tan mal? ¿Por qué quedó tan mal parado para la contra? La respuesta fue el empate de Vélez. Y el principio del fin.

En el segundo tiempo no existieron equivalencias. Un auto veloz contra uno que levantaba temperatura y se estaba quedando sin combustible. El segundo gol, producto de múltiples errores defensivos, fue una consecuencia lógica. Tras ese tanto de Robertone no existieron más las equivalencias. El equipo desnudó sus falencias, su alarmante falta de variantes, la carencia de un banco de suplentes picante...

Es verdad que le faltó Matías Pellegrini y que Gonzalo Jara puede (o no) aportarle solidez a la defensa. Pero hay muchas cuestiones que Leandro Benítez tendrá que trabajar en la semana para evitar otro partido como el del lunes: el esquema, algunos nombres propios y posiciones dentro del campo. El 4-2-3-1 no parece ser el dibujo que mejor le sienta y mucho menos para enfrentarse a rivales más veloces, con un solo delantero de área pierde fuerza y dos volantes de contención le quita indudablemente tenencia de la pelota y, por sobre todas las cosas, juego.

Ni fenómeno hace una semana, ni un desastre ahora. Estudiantes es un equipo con virtudes y limitaciones. No está para pelear el título ni para clasificar a la Libertadores. Está por ahí, luchando cada punto. Pero para eso tiene que equivocarse lo menos posible. Y sacarle jugo a sus propias jugadas.

Por último un mensaje a dirigentes. Pensar que la crítica de los hinchas obedece a intereses políticos es no querer asumir un contexto que no estalló el lunes en Quilmes sino hace ya varios meses atrás. Una porción de la gente no está conforme con el presente futbolístico y es válido ese sentimiento. Todos tienen derecho a expresarse, así como también es válido que desde adentro se intente valorar lo hecho, siempre con la consigna del estadio como bandera. Pero no es política, no hay -por el momento- una pelea subterránea. Es fútbol, son opiniones y críticas. No verlo o escucharlo puede ser el principio de algo peor.

El Pincha tendrá que asumir sus problemas y empezar a cambiar.