Lo que el Bernabéu se llevó

Tras la “final del mundo”, Boca cayó en una depresión de la que no puede salir. Encima volvieron los escándalos mediáticos. Y River, tras tirar a la basura el Mundial de Clubes, dilapidó sus chances en la Superliga

| Publicado en Edición Impresa

El calendario futbolístico parece haber quedado en “stand by” luego del pasado 9 de diciembre de 2018. Y es que tanto Boca como River, el perdedor y el ganador de una final histórica de la Copa Libertador de América que se definió insólitamente en Madrid, aún no “arrancan” en este 2019 y presentan muchas más dudas que certezas en cuanto a rendimientos y en cuanto a rumbos a seguir.

Mientras unos esgrimen encontrarse en una especie de rearmado estructural, otros aluden una “resaca emocional” luego de obtener el logro tan deseado.

Lo cierto es que el nuevo Boca, con Gustavo Alfaro y Nicolás Burdisso a la cabeza, poco ha mostrado de “nuevo”. Mismos problemas dentro de la cancha, un funcionamiento que no se entiende y declaraciones poco felices fuera del verde césped, resultan la clara demostración de una falta de rumbo que preocupa a todo el Mundo Boca.

River, por su parte, luego de una pretemporada muy desprolija, de la que se tuvo que volver por el mal estado de las canchas, arrastra tres derrotas consecutivas y en condición de local. Con claros bajones desde lo anímico y aparentemente sin motivación alguna, los de Gallardo están lejos de ser ese equipo que consiguió dar vuelta la historia con Gremio en Brasil o el 3 a 1 en el mítico Santiago Bernabéu.

Ante un fútbol argentino que no da tregua y que no tiene tiempo para nadie, parece que esta situación no afectara a los equipos más grandes del país, que no sólo no suman de tres desde hace tiempo, sino que desconcertaron con sus maniobras estivales.

El caso del Xeneize es quizás menos entendible que el del Millonario, pero igual de preocupante.

Luego de la implosión por la enorme frustración de la Libertadores, que por ahora se cobró a Guillermo Barros Schelotto y a Pablo Pérez como las principales víctimas, el Club presidido por Angelici apostó a una renovación en la que aparecieron muchísimos nombres, pero pocos resultados.

En lo que va de 2019, el Boca de Alfaro disputó tres partidos, dos de ellos amistosos y sólo uno oficial. Con saldo de un triunfo (ante Aldosivi), un empate (ante Newell´s por Superliga) y una derrota (frente a Unión en el inicio de la pretemporada), aún no se ve ni la mano de un entrenador que no fue la primera opción, ni el peso de figuras que han sido tal en el pasado y de las cuales el presente se muestra distante y el futuro incierto.

River, por su parte, parece no despertar del letargo, algo a lo que ya está acostumbrado un Marcelo Gallardo que luego de la derrota ante Patronato pidió “tranquilidad”. Pese a haberse consagrado en la Copa Libertadores más importante de su historia, por su rival en la final, el Millonario hizo agua y quedó eliminado sorpresivamente en el Mundial de Clubes ante un humilde Al Ain que le hizo pagar ese supuesto momento de júbilo. Como un mero espectador de una final que nunca se dio, tanto el Muñeco como sus dirigidos debieron conformarse con el tercer puesto “logrado” por un contundente 4 a 0 ante el Kashima Antlers japonés.

Ya de regreso en Argentina luego de una pretemporada llena de desaciertos en Uruguay y con la obligación de recuperar varios partidos postergados de Superliga, el elenco de Gallardo retomó una competencia en la que, hasta ahora, no ha logrado ser competitivo.

El 0-1 ante Defensa, previsible quizás por el buen pasar del equipo de Beccacece fue la primera alarma. Sin embargo, a la caída ante el Halcón de Varela le siguieron una deslucida imagen con derrota ante Unión y un 1-3 lapidario en casa frente a un Patronato que se aprovechó del momento y la rotación.

El presente de ambos no se entiende y preocupa. Con presupuestos estrafalarios y envidiables, los dos equipos más grandes del fútbol argentino lejos están de validar dicho mote.