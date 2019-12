Fracasó la negociación por la Ley Fiscal y se tensa el vínculo entre Kicillof y la oposición

Después de dos tensas jornadas de negociaciones, que incluyeron cruces y acusaciones entre la Gobernación y la Legislatura, la búsqueda de acuerdo para la sanción de la Ley Fiscal impulsada por Axel Kicillof terminó ayer en un punto muerto luego de que la oposición no diera quórum y dejara caer la sesión convocada en el Senado.

La actitud de la oposición generó un fuerte reproche por parte del gobernador Kicillof, que dijo que no iba a permitir “extorsiones ni mentiras para aprobar leyes” y abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro del vínculo entre el gobierno peronista y Cambiemos.

El proyecto, que contiene incrementos de hasta el 75 por ciento en el Inmobiliario, quedó instalado en medio de una pulseada política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en el Senado y por ende la facultad de bloquear cualquier ley.

La norma contiene todo el esquema de recaudación impositiva proyectado por Kicillof para 2020. Desde el Ejecutivo la presentaron como una propuesta de carácter progresivo, con aumentos que en promedio no superan la inflación ( el 54,6 por ciento) pero que en algunos casos, para las propiedades de mayor valuación fiscal, llegaban al 75. Desde la oposición, en tanto, respondieron que el ajuste tendría un fuerte impacto sobre sectores de la clase media.

Después de que el jueves las partes dieran por cerrada la búsqueda de acuerdo para sesionar antes de las 12 de la noche, el Senado votó un cuarto intermedio en el que el gobierno y la oposición siguieron negociando la posibilidad de hacer modificaciones.

En el centro de la polémica por el proyecto de Ley Fiscal estaban los artículos referidos al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. Con la idea de darle un perfil más progresivo al esquema de recaudación de la Provincia, Kicillof dispuso allí un sistema de segmentación por el cual en algunos casos las subas llegaban al 75 por ciento. En el Inmobiliario Rural, por ejemplo, ese incremento regiría para los propietarios de campos de más de 2 mil hectáreas.

CONTRAPROPUESTA

En ese marco, Juntos por el Cambio hizo una propuesta que contemplaba que en ningún caso las subas superaran el 50 por ciento, el equivalente a la inflación anual. Además, pidieron que se revisen los ajustes dispuesta en las alícuotas de Ingresos Brutos para varias actividades.

Hubo conversaciones de madrugada en las que participaron el propio Kicillof, el Jefe de Gabinete Carlos Bianco, el ministro de Economía Pablo López y el titular de ARBA Cristian Girard. Hacia las dos de la madrugada de ayer, con la posibilidad cierta de llegar a un acuerdo y bajar a sesionar al mediodía, las partes decidieron dejar en stand by el diálogo para retomarlo por la mañana.

Lo que ocurrió luego difiere según el relato del gobierno y la oposición. Según dijo Kicillof en la conferencia que dió por la tarde, hubo un “plantón” de los legisladores de Cambiemos a un encuentro para seguir discutiendo un entendimiento y eventualmente bajar a sesionar en las dos cámaras.

De la vereda de enfrente, acusaron al Ejecutivo de no dar ninguna respuesta al planteo por cambios en el proyecto. “Nos dijeron que no se iban a mover de ahí porque si no dejaba de ser su proyecto de ley. Fueron dogmáticos y se quedaron sin ley”, aseguró un senador de la bancada que conduce Roberto Costa.

Pasadas las 15, con las luces del recinto encendendidas y todo preparado, los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que no bajarían a dar quóum para sesionar ni para, como propuso al final el oficialismo, votar un nuevo cuarto intermedio con la idea de seguir las conversaciones.

“Muchachos, no damos quórum. No hay impuestazo”, dijo fuera de micrófono un legislador de Juntos por el Cambio en los pasillos del Senado.

SIN INTERLOCUTORES

En la Gobernación, en tanto, apuntaron a la “superposición” de interlocutores en una negociación compleja, con idas y vueltas. En ese marco, Kicillof chicaneó con la ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien antes de ayer dejó el país y viajó a Francia.

“Están negociando con mensajes de Whatsapp que les llegan desde París”, disparó Kicillof en un breve contacto con periodistas después del mediodía en la Gobernación.

En la conferencia de prensa de la tarde volvió a insistir con el mismo punto. “Hablamos con muchos interlocutores, que se desautorizaban uno al otro”, se quejó el gobernador.

Con ese panorama, la pulseada por la Ley Fiscal podría extenderse hasta después del receso de Año Nuevo. Ayer, el Ejecutivo anunció que enviará un nuevo proyecto, que esta vez ingresará por la Cámara de Diputados, con la idea de seguir explorando un acuerdo y poder sesionar el lunes.

7.500 pesos Según dijo el gobernador Kicillof, el 94 por ciento de los contribuyentes que pagan el Inmobiliario recibirán un aumento por el que, en total, deberán pagar menos de 7.500 pesos anuales. "Sólo el 6% de los de mayor capacidad van a pagar eso, repartidos en cinco cuotas", agregó.