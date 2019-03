Gallardo apenado por Quintero y enojado con la Federación Paraguaya

Además de valorar la actuación desarrollada por su equipo en la goleada sobre Independiente, Marcelo Gallardo se mostró preocupado por la lesión de "Juanfer" Quintero y contrariado con la Federación Paraguaya de Fútbol.

El DT millonario atendió a la prensa poco después de finalizado el encuentro con el Rojo y evidenció su contrariedad por el caso Robert Rojas que está lesionado: "Nosotros no lo tenemos sano para que pueda estar en competencia y la Federación Paraguaya tiene la potestad de convocarlo y luego ver que hace con el jugador", tiró el Muñeco.

Sobre el mismo tema opinó que "Tenemos entendido que va a viajar y no me parece algo con sentido común, porque viajará mucho y no está recuperado y esto le imposibilitará su recuperación. Pero es una decisión de su Federación y tenemos que aceptarlo".

En cuanto a Quintero, se confirmó a través de los estudios, que sufrió la rotura de los ligamentos de su rodilla izquierda y deberá estar entre seis y ocho meses fuera de las canchas.