Hallaron muerto al “Huevo” Toresani y la investigación apunta a un suicidio

Pasó por River y Boca, a la vez que jugó tanto en Unión como en Colón, el club de sus amores. Una pelea con Diego quedó para la historia

El ex futbolista Julio Toresani, quien jugó en Boca, River, Unión y Colón de Santa Fe, de 51 años, fue hallado muerto ayer en instalaciones de la Liga Santafesina de Fútbol, donde se alojaba desde hacía unas semanas.

Voceros de la Policía de Investigaciones de Santa Fe indicaron que la causa de la muerte fue un suicidio, ya que “fue hallado ahorcado y no hay indicios de la participación de otra persona”.

Toresani, quien se dedicaba a la dirección técnica tras haber desarrollado una extensa carrera como jugador, atravesaba un estado depresivo profundo.

Prueba de ello es que hace unos días fue atendido en el hospital José María Cullen, tras haber ingerido una mezcla de alcohol con pastillas tranquilizantes.

El cuerpo del ex jugador fue hallado a las 7 por un hombre que trabaja en el predio de la Liga Santafesina, en boulevard Zavalla al 10.400, donde a Toresani le habían acondicionado un espacio para que se instalara provisoriamente.

Conocido como “Huevo” en el ambiente futbolístico, Toresani nació el 5 de diciembre de 1967 y surgió de las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, club en el que debutó en 1986 y con el que consiguió el ascenso a primera división en 1989, cuando el “tatengue” derrotó a Colón en la final del torneo reducido.

Tras un breve paso por Instituto de Córdoba (89-90), volvió a Unión para la temporada 90-91, antes de dar el primer gran salto de su carrera al ser transferido a River Plate, en donde jugó hasta 1995 para luego recalar en Colón de Santa Fe, cuando se declaró hincha “sabalero”.

En Boca, el volante santafesino jugó en la temporada 96-97, previo a un breve paso por Independiente (98-99) y su primer regreso a Colón (99-00).

Su único club en el exterior fue Audax Italiano de Chile, antes de su tercer y último paso por Colón. Se retiró en Patronato de Paraná al concluir la temporada 2003-04.

Como técnico debutó en San Martín de San Juan en 2005 y luego pasó por Colón de Santa Fe, Aldosivi de Mar del Plata, The Strongest de Bolivia, Sportivo Italiano, Deportivo Madryn, San Martín de Mendoza, Textil Mandiyú de Corrientes y Alumni de Villa María.

Retornó a Colón como ayudante de Diego Osella en 2014, luego recaló en Liga de Loja de Ecuador, Sportivo Italiano, Real Potosí de Bolivia, Sportivo Patria de Formosa y Orense de Ecuador.

Su último equipo fue Rampla Juniors de Uruguay, equipo del que fue despedido tras una serie de malos resultados y un incidente con el presidente de esa institución, Ignacio Durán.

Quienes lo conocían remarcan que en la faceta personal era como en la cancha, voluntarioso y de un carácter intenso.

Tiempo atrás su ex esposa lo denunció por un episodio de violencia y quienes estaban cerca suyo indican que hace varios meses atravesaba una depresión profunda por motivos de índole personal, y porque lo afectaba estar sin trabajo y con problemas económicos.

Toresani, en la tarde del domingo, había dado indicios claros de tomar una decisión drástica al escribir en su perfil de WhatsApp: “Llegó el momento, demasiado la espera”.

Después escribió “gracias amigos por estar, ustedes saben ya”, y, finalmente “nos seguimos juntando con gente que a uno le soltó la mano y no son capaz de preguntar cómo está uno. Igual Dios pone las cosas en su lugar”.

“te espero en la habana y segurola”

Una de la frases más conocidas -y repetidas- de Diego Maradona es aquella de “te espero en La Habana y Segurola”, originada en un incidente que tuvo con Toresani.

El encontronazo ocurrió en el partido de regreso del “Diez” a Boca y a la Bombonera, el 7 de octubre de 1995, y quedó para el recuerdo porque tras ser expulsado Toresani declaró que lo había echado el ídolo “xeneize”.

“A mí me echó Maradona. Y lo que diga Maradona cuando escuche esto, me importa un carajo. Pero quisiera tenerlo de frente para ver si me dice las cosas que me iba a decir, que me iba a agarrar afuera. Está bien, yo me la banco: lo iría a buscar a la casa”, disparó el entonces mediocampista rojinegro.

La contestación de Maradona no se hizo esperar: “A Toresani le dije que vivo en La Habana 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar”, retrucó el campeón mundial de 1986, que luego reafirmó que “a Toresani, le vuelvo a repetir: La Habana y Segurola, y vamos a ver si me dura 30 segundos”.

Lo curioso es que pocos meses después fueron compañeros con Maradona, cuando Boca contrató a Toresani para la temporada 1996-97.