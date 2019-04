Samid no fue al juicio por evasión fiscal y ahora resiste a una orden de detención

La pidió un Tribunal Oral por ausentarse a dos audiencias. El empresario de la carne acusó a un fiscal de extorsión. Allanamientos

El tribunal oral que juzga al empresario Alberto Samid por supuesta asociación ilícita y evasión ordenó ayer su captura por faltar a dos audiencias del debate, que se encuentra en sus instancias finales.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, luego que Samid no se presentara a la audiencia fijada para el domingo último y la de ayer, informaron fuentes judiciales.

Mientras, fuentes policiales confirmaron anoche que el dirigente peronista y empresario de la carne estaba siendo buscado por fuerzas de seguridad, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py avisaron a su defensa que tiene la posibilidad de presentarse por sus propios medios. De todos modos, hubo varios allanamientos y uno de ellos a la casa de Samid, pero no estaba.

En una audiencia previa, el fiscal del juicio, Gabriel Pérez Barberá, pidió una condena de seis años y medio de prisión para el empresario conocido como “el rey de la carne”. Samid es juzgado por supuesta asociación ilícita, sobre la base de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos.

La causa estaba a punto de prescribir por el tiempo que pasó desde la supuesta comisión del delito, por lo que TOPE 1 decidió iniciar el juicio el 18 de marzo pasado, y fijar audiencias también durante los fines de semana.

Además del empresario, son juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos.

Los demás acusados son Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete, Teresa Fornasier y Claudio Pileo. En la acusación inicial había otros delitos, pero todos prescribieron por el paso del tiempo, ante la demora en iniciarse el debate.

Los jueces a cargo del juicio oral y público son Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michillini.

Samid había sido sobreseído en esta causa pero en agosto de 2016 la Cámara de Casación se lo revocó y dispuso que sea elevado a juicio oral.

Las sala IV de Casación hizo lugar a un recurso presentado por la querella de la AFIP-DGI contra la resolución del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que el 19 de febrero de ese año había sobreseído a Samid y su hermana Alicia Nélida, por considerar extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Eduardo Rafael Riggi dispusieron que continúe el desarrollo de la causa y se fije, a la brevedad, una audiencia de debate de cara al juicio oral.

La causa había sido impulsada por la entonces DGI durante los años noventa cuando el entonces dirigente peronista matancero fue acusado de liderar una “poderosa asociación ilícita” para evadir impuestos por más de 50 millones de pesos a través de varias cadenas frigoríficas entre las que figuraba La Lonja.

SE PROFUGÓ Y DIJO QUE NO PIENSA IR A LA JUSTICIA

Al cierre de esta edición, el empresario Alberto Samid afirmó que no se entregará ante la Justicia a pesar de la orden de detención expedida por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, tras faltar a dos audiencias en una causa por supuesta asociación ilícita y evasión.

“Ojalá que me encuentren, yo no me voy a entregar”, aseguró anoche Samid, en una entrevista con C5N, en la que, desde algún lugar no especificado, denunció una supuesta extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, quien le habría pedido 1.800.000 dólares a cambio de cerrar la investigación. “Me llamaron por una causa que estaba cerrada hace 30 años”, aseguró.

Finalmente, dijo que el pedido de detención guarda una intencionalidad política y que los jueces de Comodoro Py “son unos ladrones y sinvergüenza”.

“A mí me tienen que dar una medalla. Hace 60 años que soy nacionalista y peleo por el país”, sentenció.