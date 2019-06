Sin atención en juzgados provinciales por un paro

| Publicado en Edición Impresa

Las persianas bajas y la falta de atención en los Juzgados que atienden cuestiones vinculadas a las infracciones de tránsito indignó a decenas de personas que ayer intentaron saldar multas y tuvieron que irse sin poder hacer nada. “Es la segunda vez que me pasa y me tengo que ir sin resolver el tema de la multa”, denunció con indignación un automovilista que vive en Cañuelas. Fuentes oficiales confirmaron que las dependencias estuvieron cerradas al público a raíz de una protesta de sus empleados.

“Me presenté en el Juzgado de Faltas Número 5 La Plata y me encontré con que estaba completamente cerrado, es la segunda vez que vengo desde Hurlingham y me voy sin poder pagar la multa, pero lo peor es que no hay ni siquiera alguien de guardia a quien preguntarle cuánto tiempo estará cerrado o si mañana se podrá pagar”, dijo una de las tantas personas que ayer se presentó en esa dependencia y se tuvo que ir sin resolver la gestión que necesitaba.

Lo mismo sucedió en el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de La Plata que funciona en Tolosa, en 13 y 526.

Como se sabe, mucha gente concurre a diario a los juzgados administrativos de infracciones de tránsito provincial porque tienen como función el juzgamiento de las infracciones de tránsito que se produzcan en las rutas, caminos, autopistas, semiautopistas, provinciales o nacionales en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Ese Juzgado con sede en nuestra ciudad tiene competencia territorial sobre la autovía 2 (desde el kilómetro 40 al 93,7) y sobre todas las rutas provinciales o nacionales de distintos partidos bonaerenses.

en el momento

Muchas personas se enteraron al llegar a la Ciudad que en esa dependencia no se atendía al público por una medida de protesta de sus empleados y se indignaron por la imposibilidad para hacer distintas gestiones vinculadas a las multas de tránsito.

“Es una falta de respeto; uno llega con un reclamo y recién ahí se enteran que están paro”, señaló Amalia González, quien vive en Florencio Varela.

También hubo una gran incertidumbre con relación a los turnos de atención que se solicitaron a través de internet porque, al estar cerradas las dependencias, no se pudo determinar si servirían para otro día.

En tanto a través del número telefónico 148 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana bonaerense se confirmó que la dependencia de Tolosa como el Juzgado de Faltas N° 5 se encontraban cerrados por un paro de su personal y se indicó que tampoco se conocía cuándo volvería a atender normalmente.