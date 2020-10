Consejos: cómo evitar mostrar accidentalmente las partes íntimas en Zoom

A todos nos ha pasado durante este período de trabajo prolongado desde casa: estás ocupándote de tus propios asuntos cuando, de repente, una sala Zoom llena de tus colegas y / o socios comerciales.

Para evitar inconvenientes y accidentes, un sitio compartió algunos desopilantes consejos a tener en cuenta como para al menos, no aparecer desnudo en cámara.

Los diseñadores de ropa conocen desde hace años los riesgos de la exposición genital accidental y han diseñado varias tecnologías innovadoras para evitar que esto suceda. Por ejemplo, han inventado los pantalones, que son una especie de sistema de tubo para las piernas que se une en la parte superior y generalmente protege la entrepierna de la visibilidad.

Puede que te hagan retroceder un poco; Espere pagar al menos $ 20 por un buen par de pantalones. La buena noticia es que puedes comprarlos prácticamente en cualquier lugar. (Probablemente debería tener varios, ya que el sistema de pantalones no es necesariamente infalible con un desgaste prolongado).

Con los pantalones del tamaño adecuado asegurados a su cintura, sus compañeros de trabajo no podrán ver sus genitales sin importar lo que haga, otros que quitarse los pantalones.

Asegúrate de no confundir los pantalones con "chaps", que dejan los genitales expuestos, ni de comprar cualquier modelo de pantalones con la etiqueta "entrepierna", que es una gran bandera roja. Los usuarios avanzados de pantalones también pueden querer considerar la ropa interior, un accesorio que se usa debajo de los pantalones y que proporciona una capa adicional de opacidad en caso de falla de los pantalones. Otras opciones incluyen pantalones cortos, faldas y vestidos.

Use los pantalones correctamente

Asegúrese de que los pantalones estén colocados como se muestra en la segunda imagen, no en la primera.

Uso incorrecto de pantalones:



Uso correcto:

Considere exponer sus genitales solo fuera del horario laboral y cuando no esté en una reunión de video

En las últimas décadas, la mayoría de los empleadores han implementado políticas que exigen la no exposición a los genitales en el lugar de trabajo (en muchos casos, incluso pueden tener la obligación de hacerlo según la ley federal).

Obviamente, un empleador no puede controlar lo que haces en tu tiempo libre y, cuando no estás en la llamada de Zoom, no podrá saber si tus genitales están expuestos. Pero es mejor prevenir que lamentar: exponerse solo en su propio tiempo y cuando no esté activamente en una videollamada. Asegúrate de no colgar fotos de tu cuerpo desnudo en la pared detrás de ti.

Del mismo modo, si tiene imágenes de usted mismo desnudo en Mis documentos o lo que sea, puede ser una buena idea no utilizar la función Compartir pantalla de Zoom. Asegúrese de no estar transmitiendo video o audio de usted mismo a sus compañeros de trabajo a través de Zoom

Si se encuentra en una llamada de Zoom con colegas y quiereevitar obligarlos a mirar boquiabiertos tus genitales, esta es una lista útil de cosas a considerar.

Zoom no solo permite ver las cámaras de otras personas; en realidad, le muestra lo que está transmitiendo actualmente desde su cámara.

Tenga en cuenta que, si bien la mitad inferior de su cuerpo técnicamente puede no ser visible en la cámara, no se confíe demasiado. Siempre existe la posibilidad de que puedas ponerte de pie o que la cámara se mueva.

Además, si bien está un poco fuera del alcance de este artículo, también debe considerar cubrir otras partes de su cuerpo. Esto es un no-no:

Si en algún momento durante la llamada necesita exponer sus partes por algún motivo, Zoom tiene una funcionalidad incorporada para evitar que el asunto se desmadre. El botón "detener video", como se muestra en la captura de pantalla a continuación, finaliza la conexión de video entre usted y sus colegas. (Si se encuentra en una situación en la que sus colegas pueden escuchar ruidos extraños de bofetadas o gruñidos mientras sus genitales están expuestos o manipulados de otra manera, considere presionar "finalizar audio" también). Recuerde que presionar "Unir audio" o " Los botones Start Video ”se volverán a conectar tanto si eres decente como si no.

El botón "Finalizar" detiene la llamada por completo, cumpliendo prácticamente la misma función.

Asegúrese de no simplemente silenciar el audio de tu altavoz antes de sacar algo privado. Eso podría correr el riesgo de, digamos, una llamada completa de Zoom de colegas gritándote: "¡Cubra eso!" o "Por el amor de Cristo y todo lo que es santo, ¡deja de tocar eso!" en vano.

Eso es todo: sigue estos pasos, no debería tener ningún incidente.