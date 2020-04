El aporte de Camba y San Carlos en plena emergencia sanitaria

Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres continúan extendiendo sus manos solidarias en plena etapa de emergencia sanitaria, que afecta a nuestra Región y también a los distritos de Ensenada y Berisso. En las últimas horas, un grupo de dirigentes de Cambaceres hizo entrega de un cheque por un importe de 46.400 pesos al titular de la Cooperadora del Hospital Horacio Cestino, Roberto Vietri.

Se trata de la suma de dinero que se recaudó por la subasta de diez camisetas que la institución realizó a beneficio del nosocomio ensenadense, en la lucha contra la pandemia del coronavirus. La entrega se llevó a cabo en la sede social del Rojo, donde estuvieron presentes directivos del club y representantes del hospital.

Por otra parte, la coordinación de divisiones juveniles e infantiles del Rojo de Ensenada viene llevando a cabo una importante tarea social en esta emergencia sanitaria que castiga a toda la Región.

A la decisión que se tomó de no cobrar la cuota a los jugadores mientras dure la crisis (no todos las instituciones lo ponen en práctica), se continúan recibiendo donaciones de alimentos no perecederos que son distribuidas en las familias de los chicos con menos recursos. También se recolectan frutas, verduras, artículos de limpieza y vestimenta. El comunicado que se viralizó por las redes sociales y por el sitio oficial de internet de Cambaceres, asegura: “Continuaremos recolectando alimentos no perecederos, leche, artículos de limpieza, frutos y/o verduras, ropa para entregar a las familias del club que más lo necesitan. Por favor si tenés algo, por más mínimo que sea, es de gran ayuda en esta difícil situación. Comunicate con tu profe para coordinar la entrega. Muchas familias necesitan de nuestra ayuda. Este partido lo jugamos entre todos”.

AL HOSPITAL DE NIÑOS Y AL DE BERISSO

Por su parte, Villa San Carlos también aprovecha estos momentos de “crisis sanitaria” para hacer su valioso aporte a la sociedad.

La idea es donar diferentes elementos que son de importancia para combatir la pandemia del coronavirus.

Representante de la entidad de Berisso realizó esta semana la entrega de 100 litros de jabón líquido para lavarse las manos al Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata.

Mientras que en las últimas horas, miembros de la comisión directiva del Celeste visitaron el Hospital de Berisso “Mario Larraín”, donde procedieron a entregar a las autoridades de dicho nosocomio de 30 máscaras acrílicas y 50 litros de jabón líquido para la higiene de manos.