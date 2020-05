Ojo con la cuarentena: Brian May hacía jardinería y se rompió los glúteos

El guitarrista de Queen, Brian May, fue hospitalizado después de romperse los glúteos mientras trabajaba en el jardín de su casa. “Me las arreglé para romper mi Gluteus Maximus en pedazos. De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me dañé. Resulta que hice un trabajo completo”, contó el músico de 72 años.