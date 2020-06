“Haber llegado a jugar la final de un Mundial fue una satisfacción enorme”

Mañana se cumplirán 30 años del inicio del Mundial de Italia ‘90, una Copa que quedó para siempre en el corazón de los argentinos. Por la épica que rodeó el camino albiceleste, lleno de escollos, hasta la final de la cita ecuménica y por el coraje de ese grupo de protagonistas que, contra viento y marea, se sobrepuso a los contratiempos que fueron apareciendo, ese campeonato guarda un lugar especial en la mesa de las grandes gestas del deporte argentino.

Con Bilardo en el comando técnico y Maradona como estrella pese a su averiado tobillo, el equipo nacional peleó hasta el final para retener el máximo trofeo conquistado cuatro años antes en México. Uno de los protagonistas centrales de aquella selección, que será recordada de manera especial en estas páginas a lo largo de todo este mes, fue Pedro Antonio Troglio, quien accedió a la siguiente entrevista exclusiva con este diario para rememorar los hechos salientes que marcaron un mes inolvidable para el fútbol argentino en la península:

- ¿Cómo fue el momento en que te confirman en la lista final para estar en la Copa del Mundo?

- En el momento en que me confirman sentí una emoción muy grande. Yo estaba jugando en la Lazio. A mí me citan en una lista de 24 jugadores, de los cuales luego quedan afuera dos, que fueron Valdano y el Tata Brown. Entonces la lista definitiva la conocimos estando ya en Trigoria, pero igual fue una emoción muy grande y más allá de todo sabía que iba a estar convocado entre los 22.

- ¿Qué recordás de la gira previa y del momento previo al debut? ¿Cómo viviste aquella fiesta inaugural en el Meazza, donde se cantó en vivo la canción que está considerada la mejor de los mundiales?

- La verdad es que nosotros no pudimos ver nada de la fiesta previa, porque estábamos todos en el vestuario cambiándonos. Sí, escuchamos la canción, que en realidad ya la habíamos escuchado como anticipo el día anterior, cuando fuimos a hacer el reconocimiento de estadio. Después de la ceremonia no pudimos ver nada, porque había que hacer el calentamiento y saltar después a jugar. Estábamos totalmente ajenos a eso.

- En lo deportivo el golpe de Camerún fue durísimo: ¿cómo fueron las horas posteriores en Trigoria ycómo prepararon el partido con la Unión Soviética?

- Imaginate lo que fue, llegábamos con una emoción muy grande y tuvimos la desgracia de arrancar perdiendo. Después, con el transcurso del Mundial, Camerún terminó siendo una grata certeza. Nosotros los conocíamos que eran buenos. Perdíamos un partido que nos ponía en jaque, así que las horas posteriores al partido y la previa de lo que fue el enfrentamiento con la Unión Soviética, claramente había mucho nerviosismo y estábamos preocupados por el futuro que podíamos tener.

- Un gol en la Copa del Mundo queda para siempre. Y el tuyo fue para un desahogo enorme:¿tomaste dimensión en ese momento del valor del gol en el San Paolo?

- En el momento no tomé valor de lo que había hecho, el valor lo tomo hoy, cuando veo las previas de los mundiales y pasan mi gol. En aquél momento sí sentí un placer enorme pero nunca imaginé la dimensión que puede tener un gol en un Mundial, sobre todo si en ese Mundial llegás a una final. Es uno de los recuerdos más lindos que tengo, si no el más lindo de mi etapa en la Selección.

“Contra Italia jugamos nuestro mejor partido en el Mundial, sin lugar a dudas. Achicamos muy bien los espacios”

Pedro Troglio,

sobre el partido semifinal

- Al darse una clasificación tan sufrida en la fase de grupos, ¿de dónde sacó el grupo fuerzas para creer?

- El grupo crecía porque vos tenías a grandes jugadores, contabas con el mejor del mundo, a gente de mucho carácter, entonces éramos un equipo que, si bien no brillaba, era un equipo que trabajaba, que laburaba los partidos tácticamente, cerraba los espacios. Insisto, no era un equipo vistoso, pero era muy duro.

- ¿Ante Brasil la única manera de ganar era con ese rapto de magia de Diego? ¿Fue el partido que ganaste en el que te sentiste más peloteado en tu vida?

- La que verdad es que en el momento me sentí peloteado, pero después mirándolo de nuevo, casualmente hace poco lo vi, sacando que hubo cuatro situaciones por tiempo muy claras, en lo que hace al juego en el partido, no fue un dominio avasallante de ellos. Claramente el calor y las situaciones de gol, nos llevaron a creer que habíamos sido dominados. Pero verdaderamente, en el juego, el dominio no fue tan grande como sí en las situaciones de gol.

- Ese triunfo quedó en la historia, aún hoy no lo digieren en Brasil y hasta fue cántico de la hinchada argentina en los últimos dos mundiales…

- ¿Sabés que pasa? Eliminar en una serie de octavos de final a Brasil es siempre un placer para el fútbol argentino. Sobre todo porque no se da siempre de eliminar a equipos importantes de fases importantes. Así que ese es un recuerdo que va a estar siempre, hasta que volvamos a eliminar a Brasil de otro Mundial.

- ¿Contra Yugoslavia empezó a darse la recuperación deportiva del equipo? ¿Empezaron a soñar?

- Yo realmente siempre soñé. Es verdad que contra Yugoslavia jugamos bien y merecimos ganar en los 120 minutos, lamentablemente después se ganó por penales, pero bueno, ya te encontrabas entre los cuatro mejores del Mundial y cuando estás en esa situación, es posible cualquier cosa.

- ¿En el penal quisiste colocarla tanto que se te fue al palo? Ahí empezó la leyenda de Goyco…

- Pasó una cosa increíble, el día anterior habíamos hecho un torneo de penales y Diego y yo habíamos llegado hasta el final y al día siguiente, fuimos los que erramos. A veces, cuando dicen que hay que practicar, yo te digo que el día anterior hicimos todos los penales y en el partido los erramos. La coloqué, el arquero fue al otro palo y lamentablemente se estrelló en el palo. Después Goyco me salvó gracias a Dios. Son momentos durísimos en el fútbol.

- ¿Qué recordás de la previa ante Italia, la llegada al estadio y todo lo que implicaba enfrentar al dueño de casa?

- Cuando llegamos a Napoli, notamos que si bien hinchaban por Italia, no nos sentíamos tan mal como en los otros estadios, donde claramente el odio entre el norte y el sur provocaba una bronca contra Diego y se notaba totalmente que éramos visitantes (NdelaR: hasta ese momento, Argentina, además de Nápoles, ya había jugado en Milán, Turín y Florencia) y en el San Paolo nunca lo fuimos. Ya estábamos entre los cuatro mejores, nos quedábamos hasta el último día del Mundial. Así que quedaba un paso importante contra una Selección que jugaba bien.

- ¿Fue el mejor partido de Argentina en todo el Mundial?

- Sin ninguna duda jugamos bárbaro, no nos generaron casi situaciones, salvo algún tiro libre y nosotros tuvimos más situaciones que ellos. En el transcurso del partido le achicamos todos los espacios. Terminamos jugando casi todo el suplementario con diez, así que fue el mejor partido del Mundial.

- Contame algo del festejo, lo que fue el vestuario y la explosión tras la tanda de penales...

- Fue una locura, primero porque otra vez pisábamos una final y eliminábamos al dueño de casa. El vestuario fue una algarabía hermosa. El festejo en la cancha también, nos venían castigado duro en Italia, así que fue un placer poder ganar ese partido y clasificar a la final.

- ¿La previa a la final fue donde más visitantes se sintieron? Diego fue blanco de todo tipo de provocaciones.

- La previa de la final fue terrible. Hasta vinieron hinchas italianos en la noche previa a no dejarnos dormir y jugábamos en Roma, que ya está más volcada hacia el norte y miraban de reojo a Diego, hasta nos silbaron el himno. Claramente fue una previa durísima, sabíamos que íbamos a tener todo el estadio en contra, no es como hoy que viajan tantos argentinos. En aquel momento no se hacía y fuimos totalmente visitantes, pero también fue un partido en el que no merecimos perder, fue parejo y lamentablemente se definió con esa acción.

- Al llegar con tantas bajas y Diego lastimado: ¿se hizo cuesta arriba jugar de igual a igual en la final?

- Yo repito lo que dije antes, si mirás el partido hoy, quizás tuvo más tenencia de pelota Alemania porque claramente era un equipo bárbaro y nosotros teníamos miles de lesionados, pero el partido fue casi sin situaciones de peligro, manejaron más la pelota pero nos terminan ganando con esa injusticia.

- ¿Hay algún día de tu vida en que no se te cruce la imagen de Codesal y el penal?

- A mí lo que me da bronca hoy de Codesal, es que siga diciendo que fue penal, a mí no me molesta que diga que se equivocó, me molesta que todavía siga diciendo que fue penal. Esa es la bronca más grande que sentimos todos.

- Con el ímpetu de tu juventud, sos el primero que se lo lleva por delante: ¿se sintieron estafados?

- Yo no sé si estafado, en ese momento lo que sentís es bronca, te das cuenta que no es penal, se te cruzan miles de cosas por la cabeza y después el tiempo te ubica en la tranquilidad de creer que se equivocó, nada más. Lo que me molesta es que después de tanto tiempo y de ver tantas imágenes, no diga que se equivocó.

- Pocos días atrás Gabriel Calderón recordó un video de un claro penal no cobrado sobre él: ¿lo recordabas?

- Sí, claro que recordaba la jugada de Calderón, lo que no sabía era que Codesal estaba impecablemente ubicado a dos metros de la jugada y de frente, entonces tendría que haber visto claramente el penalazo ese, pero lo obvió y ese fue uno de los errores que tuvo.

- Sacando la bronca de la final: ¿qué significó en tu vida deportiva haber llegado a la final de un Mundial representando al país?

- En el momento sentimos mucha tristeza, hasta que llegamos a Argentina y vimos la cantidad de gente que nos recibió en Ezeiza, recuerdo que tardamos como cinco horas en llegar a la Casa Rosada. Y hoy con el paso del tiempo, lo que a mí me deja feliz, es que soy uno de los 22 jugadores que cada cuatro años juegan una final del mundo. Y no es poco. Así que me queda esa satisfacción enorme de haber llegado a jugar una final de un Mundial.

- Última: ¿qué significó haber sido compañero de Diego en todo un proceso deportivo? ¿Es el mejor de todos los que tuviste?

- Para mí Diego es el mejor de la historia, no he visto toda la historia del fútbol, pero es un espectáculo, es un grande. Jugar al lado de él fue la maravilla más grande que me pudo haber pasado. Diego es incomparable, un jugador distinto que nos hacía sentir a todos que jugábamos a otro deporte. La verdad que fue un placer haber formado parte de esa Selección y jugar al lado de Diego.