¡Es una estafa, no hagas click! Llegan mails extorsionando con difundir tus fotos y videos hot

Son varios los platenses a los que les está llegando por estas horas diferentes mails en los que son amenazados con que darán a conocer tus videos hot. Pero atentos, porque se trata de una estafa y lo que pretenden es que hagas clicks en los links para robarte datos o, en el peor de los casos, que directamente les transfieras dinero.

El mensaje, enviado en al menos tres casos reportados en la Ciudad por "Estella Key", comienza con un saludo y una frase contundente: "Tengo malas noticias para usted". Suficiente como para engancharse y seguir leyendo. Luego comienza a explicar que "mi virus infectó su dispositivo a través de un sitio web para adultos que visitó recientemente" y que "este software me da acceso a todos los controladores de sus dispositivos".

Más tarde llega la amenaza: "He cargado toda su información, los datos, las fotos e el historial de navegación en mis servidores. Tengo acceso a todos sus mensajeros, las redes sociales, el correo electrónico, el historial de chat y la lista de contactos. Mi virus actualiza constantemente sus firmas y, por lo tanto, permanece invisible para el software antivirus. Mientras he recopilado la información sobre usted, he descubierto que eres un gran amante de los sitios para adultos y otras cosas divertidas". Y continúa: "Realmente le encanta visitar sitios pornográficos y ver los videos emocionantes para obtener un montón de placer. Bueno, pude grabar algunas de sus escenas sucias y editar videos que vi muestran masturbándose y llegando al orgasmo".

La cosa se pone picante cuando expresa: "Si tiene dudas, puedo hacer unos pocos clicks y todos sus videos estarán disponibles para todos los que conoces. También puedo publicar toda su correspondencia, fotos personales y todos sus datos secretos en Internet. Podría arruinar su reputación para siempre".

Allí llega el momento en que le brindan la supuesta solución para no quedar expuesto. "Supongo que usted no quiere que esto suceda, dados los detalles del video que vi encanta ver(entiende perfectamente a lo que me refiero), ya que este será un verdadero desastre para usted. Resolvámoslo así: usted me transfiere $ 1400 (en equivalente del bitcoin al tasa de cambio en el momento de la transferencia), y tan pronto como se reciba la transferencia, inmediatamente eliminaré toda esta suciedad", se puede leer en el mensaje, a lo que aclara: "Si no sabe cómo hacerlo, escriba en el cuadro de búsqueda de Google: Comprar bitcoins".

Como si fuera poco quien firma promete "desactivar y eliminar todo el software malicioso de sus dispositivos", y aclara que "siempre mantengo mi palabra". Luego también deja la cuenta para realizar el depósito y da como plazo 50 horas para completar este pago. "Si no enviará el dinero, su video y todos sus datos se publicarán en Internet para todo el mundo y sus familiares próximos. Arruinaré su reputación para siempre. No trate de encontrarme. No intente ponerse en contacto con la policía y otros servicios de seguridad, de lo contrario sus datos se publicarán. Yo se muchos sus secretos. Considera su reputación", finaliza el falso mensaje.