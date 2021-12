Mauro Icardi y su nuevo look: dejó el negro y apostó por el platinado

Luego de haber jugado su último partido en el Paris Saint Germain, Mauro Icardi llegó a la Argentina desde Francia para reencontrarse con su esposa, Wanda Nara y sus hijos. Así, durante su estadía en Buenos Aires, el delantero aprovechó para cambiar su look. Dejó el negro y apostó al platinado. De esta manera, Mauro recibirá el año nuevo con una apariencia renovada, acompañado por Wanda y los chicos: Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca.

Por otra parte y recientemente, Icardi sorprendió a sus seguidores de Instagram al utilizar la aplicación que sirve para elegir entre diferentes opciones para hacerle una particular pregunta a sus seguidores. “¿Qué me está pidiendo Wan?”, consultó el futbolista junto a una foto en la que él está tomando sol de espaldas con los brazos cruzados y ella, a su lado, lo mira seria e interrogante. Las posibilidades eran tres: “Ir de viaje”, “Tener un hijo” o “Ir a dormir la siesta”. Y la opción correcta era, ni más ni menos, que la segunda. Claro que no se sabe si esto es así, si se trata solo de una broma o si consiste en un intento más de su parte por lograr el definitivo perdón de su esposa.