Una masacre desnudó la guerra narco en el sur del Conurbano

“Si los vecinos quieren investigación, vamos a hacer una investigación”, prometió ayer el ministro de Seguridad Sergio Berni en las calles de Florencio Varela donde antenoche dos bandas narcos intercambiaron más de 50 tiros que mataron a tres personas e hirieron a dos más, entre ellas un niño de 12 años. Inmediatamente después culpó a la justicia por no ordenar los allanamientos que, supuestamente, pidió la policía. El problema es que los vecinos no sólo apuntan a los jueces y a los narcos: “El comisario se lleva 100 mil pesos por mes para dejarlos ahí. El otro día hicieron un allanamiento y ¿sabés qué se llevaron? Las bicicletas de los que venían a comprar. Después vimos a los policías andando”, se quejaron los residentes del barrio San Rudecindo, sin dar sus nombres.

Todo pasó cerca de las 20.30 del miércoles en un puente amarillo que cruza el arroyo “Las Conchitas” y en el que los consumidores suelen hacer fila para comprar paco, cocaína o marihuana. Ahí donde desemboca la calle Ciudadela se habrían enfrentado las bandas, en una balacera infernal que duró un minuto. Testigos dicen que escucharon más de 100 disparos; los peritos levantaron 54 vainas. Después de eso, el cadáver de Matías Larrosa (32) quedó tirado a metros del puente, con un tiro en la espalda y entre 15 y 20 bolsitas de paco al lado. Según sus familiares, era adicto.

Cerca suyo fue hallado gravemente herido de un balazo en el cuello otro hombre de unos 30 años, quien fue trasladado al hospital de la zona, pero ingresó muerto. Hasta anoche no lo habían identificado. Cuando lo levantaron para subirlo a la camilla vieron 30 envoltorios con droga.

Cuando arrancó el tiroteo, Milagros Paola Saavedra, de 18 años, estaba sentada a la mesa de su casa, mirando el celular. Su familia se tiró al piso. Ella recibió un disparo en el omóplato izquierdo que la mató antes de que pudieran asistirla los médicos.

A pocas cuadras del lugar, en Ruiz Díaz y Ancasti, había un hombre herido de un balazo en el tórax, quien fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital local. Allí fue identificado como Guillermo Aguirre (28), quien según sus familiares es “soldadito” de un grupo de narcos y estaba fuera de peligro tras ser sometido a una cirugía, dijeron los informantes.

Por último, se supo que un niño de 12 años ingresó con un balazo en un hombro al hospital de Berazategui, donde quedó internado fuera de peligro. Si bien en un primer momento su madre declaró que estaban cenando cuando recibió el impacto, luego se determinó que el niño es hijo de otro “soldadito” de la zona, revelaron fuentes del caso.

“Siempre se escuchan tiros, no salimos porque una bala perdida nos puede matar. Tenemos miedo, a veces no queremos salir ni a comprar”, aseguró Cinthia, una mujer que vive en el barrio, recordó haber escuchado “más de 50 tiros” y denunció que la ambulancia que trasladó a uno de los heridos “tardó una hora y media” en llegar.

La fiscal Vanesa Maiola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Florencio Varela, ordenó distintos peritajes en el lugar del enfrentamiento, donde los expertos levantaron 54 vainas servidas calibre 9 milímetros y un cargador del mismo calibre.

Además, dispuso diversas diligencias de campo para tratar de establecer las funciones de cada uno de los fallecidos en las bandas narcos que operan en la zona y determinar entre quiénes se produjo el enfrentamiento y si hubo más implicados.

Más allá de los anuncios de compra de patrulleros, en el barrio del tiroteo no se los ve

Un testigo del hecho dijo a los pesquisas que los dos hombres que murieron eran conocidos en la zona por los apodos de “Yaka” y “Tadeo”, que ambos eran de nacionalidad paraguaya y que fueron vistos en el lugar vendiendo estupefacientes y armados. Sin embargo, otros testigos aseguran que “Yaka” y “Tadeo” son los alias de los líderes de las organizaciones que se cruzaron a tiros por el control del territorio.

“El día 28 de julio, hace menos de un mes, pedimos la detención de uno de los autores de esto. El juez todavía no nos dio los allanamientos. Siete allanamientos pedimos”, se quejó Berni.

El hermano de Milagros, Carlos Saavedra, puso el foco en otra cuestión: “Este barrio es una zona liberada por las fuerzas, no sólo hoy; generalmente hay tiroteos entre bandas que venden droga, pero la Policía no se mete, nunca está y siempre llega cuando se terminaron los enfrentamientos”.

Abucheado por vecinos, Berni insistió: “Esta es la Justicia que tenemos; no sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices”, concluyó. Fuentes judiciales aclararon que los policías nunca identificaron los puntos a registrar. Por lo pronto, se anunció la intervención de la comisaría 4ta. de Bosques.